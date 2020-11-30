Кто стал победителем "Танців з зірками-2020"

Узнайте, какая пара победила в женском суперфинале

В воскресенье, 29 ноября, состоялся 14 прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020". Узнайте, какая пара стала победителем этого сезона далее в материале.

Напомним, что в суперфинале за победу сражались три пары: Юлия Санина и Дима Жук, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов. Все они танцевали по три танца: первый – с которым они пришли на проект, второй – самый яркий танцевальный номер сезона и третий – новый танец.

После трех танцев каждой пары в 14 прямом эфире турнирная таблица выглядела так:

Третье место на проекте заняли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк – они бронзовые призеры "Танців з зірками-2020".

Далее Юлию Санину и Санту Димопулос с их партнерами ждал танцевальный баттл. Они поочередно исполнили джайв, хип-хоп и пасодобль. После закрытия линий для голосования ведущие назвали победителей этого сезона – ими стали Санта Димопулос и Макс Леонов.

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