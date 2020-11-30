Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кто стал победителем "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:51

Узнайте, какая пара победила в женском суперфинале

В воскресенье, 29 ноября, состоялся 14 прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020". Узнайте, какая пара стала победителем этого сезона далее в материале.

Напомним, что в суперфинале за победу сражались три пары: Юлия Санина и Дима Жук, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов. Все они танцевали по три танца: первый – с которым они пришли на проект, второй – самый яркий танцевальный номер сезона и третий – новый танец.

После трех танцев каждой пары в 14 прямом эфире турнирная таблица выглядела так:

1+1 (@tanci1plus1)

Третье место на проекте заняли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк – они бронзовые призеры "Танців з зірками-2020".

1+1 (@tanci1plus1)

Далее Юлию Санину и Санту Димопулос с их партнерами ждал танцевальный баттл. Они поочередно исполнили джайв, хип-хоп и пасодобль. После закрытия линий для голосования ведущие назвали победителей этого сезона – ими стали Санта Димопулос и Макс Леонов.

1+1 (@tanci1plus1)

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь

Популярные статьи

Вчера, 05:05Events

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 ноябряСтиль

Сомнительные скидки, или как магазины Киева обманывают в "черную пятницу"

28 ноябряСтиль

В кожаных штанах и берете: Алла Пугачева показала стильный осенний образ

28 ноябряСтиль

Самая модная стрижка 2020-го: кому подходит каре и как выбрать подходящий тип по форме лица

28 ноябряШоу-бизнес

"На ужин у меня была бутылка вина": Анита Луценко впервые рассказала о смерти экс-бойфренда

28 ноябряEvents

Рождественский пост 2020-2021: что ни в коем случае нельзя делать

28 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 ноября: у Водолея эмоциональный день, Рыбам нужно расширять кругозор

28 ноябряEvents

28 ноября: какой сегодня день, что нельзя делать, традиции и приметы

27 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул проект в шестом выпуске

27 ноябряШоу-бизнес

Второй поцелуй и прыжок с парашютом: как прошел шестой выпуск "Холостячки"

27 ноябряШоу-бизнес

Святослав Вакарчук выпустил первую песню авторского проекта. В Сети бурная реакция

27 ноябряПсихология

Локдауна не избежать. Как встретить Новый год в одиночестве – сценарий номер 2

27 ноябряЭксклюзив

Вольнова о Ктиторчуке, подозреваемом в педофилии: "Его сгубила любовь к женской красоте"

27 ноябряАктуально

Утренняя укладка – как сэкономить время на прическе и сохранить здоровье волос

27 ноябряАктуально

9 правил укрепления иммунитета в этом году

27 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Тельцам нужно быть активнее, а Близнецам – взять свою жизнь под контроль

Новости партнеров

Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
3 самые сильные и стойкие женщины по знаку Зодиака
3 самые сильные и стойкие женщины по знаку Зодиака
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Уповала на выкидыш или аборт: обиженная Орбакайте "заложила" маму
Уповала на выкидыш или аборт: обиженная Орбакайте "заложила" маму
Любовницу Харламова выставили на смех: похожа на Майкла Джексона
Любовницу Харламова выставили на смех: похожа на Майкла Джексона
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять