Румба, самба, ча-ча-ча: ТОП-5 лучших выступлений Санты Димопулос на "Танцях з зірками" (видео)

Смотрите подборку лучших номеров Санты на шоу

Санта Димопулос и Максим Леонов стали победителями шоу "Танці зі зірками-2020". И хотя бывшая солистка "ВИА Гры" отдала свою победу Юлии Саниной, организаторы шоу все-таки решили, что в этом году победителями проекта стали обе пары.

Сейчас Санта продолжает получать поздравления с победой, ведь за нее проголосовало наибольшее количество телезрителей. А мы вспоминаем ее лучшие танцы на проекте.

Первое место, конечно же, занимает горячая румба. Санта Димопулос и Макс Леонов тогда "зажгли" паркет шоу, а этот номер стал одним из самых любимых у поклонников проекта.

Не менее запоминающейся стала и горячая самба.

Ну, все же помнят "тот самый поцелуй" Надежды Мейхер и Санты Димопулос после прекрасного и огненного пасодобля?

А сколько было огня в фламенко Санты с Максом и Иракли Макацарией?

Ча-ча-ча и этим все сказано! Санта и Макс были на высоте!

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошел суперфинал "Танців з зірками-2020".

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