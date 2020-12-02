Санта Димопулос о танцах: "Когда отца не стало, я не могла выйти на паркет"

Санта также объяснила, почему отдала кубок Юлии Саниной

Победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос рассказала, почему отдала кубок победителя Юлии Саниной, которая заявила, что ей это не нужно. Димопулос также поделилась в Instagram трогательной историей о том, как ее отец вдохновил заниматься танцами.

Санта рассказала трогательную личную историю о том, как она занималась танцами в детстве.

"Пап, кажется у меня не получается"…"У тебя все получится, ведь танец – это естественное движение, это жизнь. Мир танцует вокруг тебя, когда ты танцуешь. Просто танцуй вместе с ним". Примерно такой диалог состоялся у нас с папой после моего первого занятия в детстве, он вдохнул в меня страсть танцевать. Когда отца не стало – этот танец остановился. Мир вокруг меня поменял движение, и я больше не могла выйти на паркет. Когда меня пригласили участвовать в шоу "Танцы" внутри меня проснулась маленькая девочка, у которой случился первый урок танцев", – написала Санта.

Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта поблагодарила всех близких, родных и зрителей за большую поддержку и рассказала, почему отдала свой кубок Саниной.

"Я выхожу из этого шоу намного более зрелой и с бесценным опытом. Именно этот опыт и осознание подсказали мне сделать то, что я сделала в конце: передать кубок. Так мне подсказало сердце. Это – жест уважения к Юле и ее труду. Мое решение было спонтанным, но я искренне считаю, что победу мы должны разделить", – написала Димопулос.

Напомним, в Сети раскритиковали финал "Танців з зірками".

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