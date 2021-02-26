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Переможниця "Холостяка-10" повністю оголилася на фото, ледь прикривши інтимні місця

Сьогодні, 10:08

Даша Ульянова поділилася відвертим кадром в Instagram

Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова, яка нещодавно потрапила в ДТП, оголилася для фото і показала струнку фігуру. Відвертий знімок дівчина опублікувала у своєму Instagram.

Раніше Даша зізналася, що дуже комплексувала через свою зовнішність. Але, попрацювавши над собою, вона почала виглядати так, як їй подобається. Тепер переможниця "Холостяка" не боїться постати у всій красі перед об'єктивами.

На фото Даша позує без одягу, прикриваючи груди рукою. Найінтимніші місця вона приховала за бутонами рожевих і білих квітів.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa/

"А за вікном майже весна", – процитувала Ульянова відому пісню.

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Шанувальники Даші Ульянової не залишилися байдужими до такого контенту. У коментарях вони написали безліч слів захоплення дівчині: "Даша, я зазвичай "глядач" в Інстаграм і не пишу коментарі, але це вау! Красуня!", "Шикарна", "Краса".

Однак знайшлися і ті, хто не зрозумів послання Ульянової. "Кошмар", "Вульгарно!", "Навіщо?", "Відписка", – пишуть у коментарях користувачі соцмережі.

Нещодавно, до речі, Даша Ульянова показала фото, за яке їй насправді соромно.

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