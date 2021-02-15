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Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

Сегодня, 13:39

Секрет похудения артиста очень прост

Когда продюсеру и рэперу Потапу удалось похудеть на 20 килограммов, артист не раскрывал секрет своего преображения, а поклонники начали переживать о здоровье певца. В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" пластический и реконструктивный хирург Ростислав Валихновский рассказал, как помогу Потапу похудеть.

По словам хирурга, певец сдал анализ крови на аллергическую панель и, согласно результатам анализов, Потапу разработали индивидуальный рацион.

"Мы подобрали ему определенный формат питания на основе тестирования пищевой аллергии к определенным типам продуктов, и он похудел за три месяца на двадцать килограммов", – рассказал Ростислав Валихновский.

Потап до и после похудения
Потап до и после похудения
Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, недавно Потап показал, как выглядел в молодости.

Смотрите интервью Ростислава Валихновского для программы "Зірковий шлях":

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