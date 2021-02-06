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Потап показал себя в молодости, а фанаты сравнили его с голливудским актером

Сегодня, 16:05

Звездные коллеги продюсера успели над ним пошутить

Продюсер Потап, который недавно похвастался подарком от Насти Каменских, показал, как выглядел в молодости. В его Instagram-аккаунте появился снимок, сделанный, когда Потапу было 18 лет.

Кадр вызвал настоящий ажиотаж на странице продюсера. Поклонники в восторге от прически Алексея, а его звездные коллеги не упустили возможности пошутить над ним.

Потап
Фото: instagram.com/realpotap

"Когда мне было 18", – коротко написал в посте Потап.

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В комментариях его сравнили с известным актером Хитом Леджером, который играл Джокера в фильме "Темный рыцарь", а также снимался в картине "Горбатая гора".

Актер Хит Леджер
Фото: IMDb

В то же время ведущий Андрей Бедняков поинтересовался у рэпера: "А что с пальцами? Судорога?". Другие же засыпали его комплиментами: "Крутой", "Вот это шевелюра! Класс", "Вам очень хорошо с волосами", – пишут пользователи соцсети.

Скриншот: instagram.com/realpotap

Напомним, что ранее хореограф Влад Яма показал фото с волосами, а поклонники не оценили.

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