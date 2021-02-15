Пластичний хірург розповів, як Потап схуд на 20 кілограмів

Секрет схуднення артиста дуже простий

Коли продюсеру і реперу Потапу вдалося схуднути на 20 кілограмів, артист не розкривав секрета свого перетворення, а шанувальники почали переживати про здоров'я співака. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" пластичний і реконструктивний хірург Ростислав Валіхновський розповів, як допоміг Потапу схуднути.

За словами хірурга, співак здав аналіз крові на алергійну панель і, згідно з результатами аналізів, Потапу розробили індивідуальний раціон.

"Ми дібрали йому певний формат харчування на основі тестування харчової алергії до певних типів продуктів, і він схуд за три місяці на двадцять кілограрокмів", – розповів Ростислав Валіхновський.

Потап до і після схуднення Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, недавно Потап показав, який був у молоді роки.

Дивіться інтерв'ю Ростислава Валіхновського для програми "Зірковий шлях":

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