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Потап из-за скандала исключил песню с Бузовой из нового альбома MOZGI

Сегодня, 12:07

Ранее трек с Бузовой вызвал волну хейта в адрес MOZGI

Украинский продюсер и рэпер Потап, который попал в скандал из-за дуэта с российской певицей Ольгой Бузовой, заявил, что эта песня не вошла в новый альбом MOZGI Kyivstyle.

В интервью программе "Зе Интервьюер" Потап прокомментировал скандал вокруг фита с Бузовой.

"Этот дуэт очень интересный, веселый, который привлекает внимание. Но одновременно с этим вызвал у некоторых людей неоднозначную реакцию. Я слышу всех, поэтому меньше всего я хотел вызвать хейт и крайнюю позицию. В альбоме Kyivstyle этой песни не будет", – заявил Потап.

Продюсер также добавил: "Я выбираю любить, а не ненавидеть, выбираю строить, а не разрушать".

Потап и Ольга Бузова
Потап и Ольга Бузова
Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/buzova86

Напомним, недавно Потап записал большое видеообращение, в котором рассказал, почему решил записать совместную песню с российской певицей Ольгой Бузовой. Тогда многие набросились на артиста из-за того, что в Сети Бузову называют "фанаткой Путина". Более того, артистка активно гастролирует в оккупированном Крыму.

Позже Потап снова красноречиво ответил хейтерам.

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Потап Ольга Бузова MOZGI
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