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"Заступился за честь супруги": Алена Винницкая о драке мужа с Потапом

Сегодня, 10:37

Певица вспомнила случай, который произошел во Дворце "Украина"

В жизни артистов бывает предостаточно как хороших, так и неприятных моментов, которые не забываются годами. Один из таких запомнился многим звездам, когда во Дворце "Украина" произошла драка. Ведущая программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" Алена Винницкая рассказала, что ее супруг Сергей Большой и рэпер Потап в свое время подрались.

"Все происходило на глазах у всех, кто там был, – поделилась ведущая "Зіркового шляху". – Разорванные футболки, разорванные рубашки, а через 3 секунды надо выходить на сцену…".

Певица Алена Винницкая
Певица Алена Винницкая
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Алексей в то время был еще совсем молод, – сказал о Потапе супруг Алены Винницкой в интервью для канала "Украина". – Безусловно, в определенный момент он себе позволил лишнего".

Сергей Большой, муж и продюсер Алены Винницкой, тут же заступился за честь своей супруги. Поэтому без драки не обошлось. После того инцидента Потап и Сергей Большой несколько лет не общались, но со временем, когда страсти поутихли, звезды пошли на мировую. К сожалению, ситуация мужа певицы с Потапом – не единственный случай, когда Алена Винницкая услышала в свой адрес некрасивый комментарий.

"Я помню, как одна наша известная артистка как-то бросила в мою сторону фразу, что Алена Винницкая всегда одинаковая", – поделилась ведущая "Зіркового шляху".

Телеведущая Алена Винницкая
Телеведущая Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

И снова Сергей Большой достойно отреагировал на такой выпад.

"Сережа ответил: "Мы очень рады, что вы знакомы со всем нашим творчеством. Посмотрели все наши клипы, знаете все наши образы и можете позволить себе такое сказать", – вспомнила ответ мужа певица в интервью для канала "Украина". – Хотя на самом деле все образы у меня абсолютно разные".

Ранее мы рассказывали, что Потап извинился за фрагмент с танцами Дорофеевой на Майдане в ее клипе.

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Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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