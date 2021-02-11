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Звездный детектив гипершоу "Маска" NK | Настя Каменских назвала своих фаворитов в проекте

Сегодня, 07:55

Звезда также смогла назвать несколько участников, которых видит в финале шоу

Участники грандиозного шоу "Маска", которое выходит на телеканале "Украина" каждую субботу в 21:00, продолжают покорять зрителей яркими выступлениями и интригующими подсказками о себе. За кулисами шоу звездный детектив, поп-дива NK | Настя Каменских призналась, кто из участников является для нее самой большой загадкой и кого она видит в финале "Маски".

Популярная украинская певица, имя которой также известно всему миру, NK | Настя Каменских уверяет, что ей очень нравится быть в роли звездного детектива. К тому же, звезда уже имеет свой подход к разгадыванию масок – по ее мнению, нужно перебирать как можно больше вариантов, чтобы найти правильный ответ. Так бывает и в жизни, когда хочешь удивить любимого человека, то приходится выбирать все самое лучшее – свидание, подарок, то, чем можно удивить свою половинку на День святого Валентина.

"Мне очень нравится быть детективом именно в этом шоу! Я уже не раз говорила, что просто обожаю детективы. Я наблюдаю за реакцией зрителей в соцсетях – они постоянно пишут, пытаясь угадать, кто кем является. Мне нравится этот процесс – такой крутой квест!" – поделилась NK | Настя Каменских на съемочной площадке телеканала "Украина".

Звездный детектив гипершоу
Звездный детектив гипершоу "Маска" NK | Настя Каменских
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот со своими фаворитами среди участников артистка еще не определилась, но есть несколько масок, которые не дают певице покоя.

"Меня мучают догадки относительно Жабеня! Потому что сначала мы были уверены, что это какая-то маленькая девочка, называли очень много имен, среди которых была Jerry Heil. А сейчас Жабеня запело мужским, причем взрослым голосом! Очень много предположений по поводу Сома, потому что мы не можем выяснить, действительно ли он говорит только на английском. А еще меня беспокоит Солнце, потому что она невероятно поет. Увидев ее выступление в последнем эфире, мы просто растерялись", – рассказала артистка.

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Но все же звезда смогла назвать несколько участников, которых видит в финале шоу:

"Пока рано говорить, но думаю, что это может быть Жабеня! Из всех масок мне еще очень нравится Носорог – он такой секси! (Смеется). А еще мне нравятся Солнце и Роза. А как круто выступил Дракон! А еще... у нас так много масок и все они очень интересные и яркие герои, так сложно выбрать кого-то одного!" – рассказала певица NK | Настя Каменских за кулисами шоу "Маска".

Смотрите оригинальное шоу "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина".

Тем временем Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу.

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маска Настя Каменских шоу Маска
Источник: Сегодня
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