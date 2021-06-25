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Певица МакSим находится в коме в тяжелом состоянии: Поражение легких более 75%

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
25 июня, 18:23
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Неделю назад популярную российскую певицу МакSим госпитализировали с тяжелой пневмонией. Сейчас появилась информация, что состояние здоровье артистки ухудшилось
Певица МакSим находится в искусственной коме
Певица МакSим находится в искусственной коме / Фото: instagram.com/maksimartist

Неделю назад российскую певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, ввели в искусственную кому. Теперь же появилась информация, что артистка находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

"Ее перевели в условную группу "КТ-4", к которой относят всех больных коронавирусом с большим процентом поражения легких. У МакSим поражение более 75%", – сказано в сообщении.

Ранее представитель артистки изданию kp.ru рассказал, несмотря на усилия врачей, прогресса в ее лечении не наблюдается.

"МакSим по-прежнему находится в медикаментозном сне. У нее состояние стабильное. Но о прогнозах вывода с ИВЛ пока рано говорить, потому что для этого должны быть улучшения. Показатели должны быть лучше", – поделилась помощница певицы новостями.

Певица МакSим
Певица МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Напомним, что певицу госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Возвращения МакSим домой ждут две ее дочки — 12-летняя Александра и 6-летняя Мария. Сейчас за девочками присматривают родственники и няни.

Напомним, что в 2019 году исполнительница хита "Знаешь ли ты" попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере. Некоторое время МакSим не общалась с журналистами, но осенью прошлого года снова начала выходить в свет.

Кому звезды доверяют свою здоровье – смотрите в сюжете:

Ранее певица МакSим в одном из своих интервью призналась, что из-за серьезных проблем со здоровьем она потеряла третьего ребенка.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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