Ольгу Бузову госпитализировали и делают экстренную операцию – СМИ

Как сообщают российские СМИ, телеведущая сейчас находится в одной из московских клиник. Информации о состоянии здоровья Бузовой пока нет

Телеведущая Ольга Бузова, которая недавно со скандалом рассталась с бойфрендом, экстренно доставлена в больницу и ей делают операцию. О причинах госпитализации и хирургического вмешательства пока ничего не известно. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на свои источники.

Журналистам стало известно, что прямо сейчас телеведущая находится на столе хирурга, и операцию делают под общим наркозом.

Отмечается, что представители Бузовой отказались комментировать ситуацию.

В Instagram Ольга появлялась 20 часов назад, что для нее уже является достаточно давно. Ведь обычно Бузова публикует почти каждый свой шаг.

Изданию teleprogramma.pro удалось связаться с мамой телеведущей. Ирина Александровна сообщила, что ничего о госпитализации и операции дочери не знает.

"Я не знаю, я не в курсе, я на работе. Извините, ничем помочь не могу", – сказала мама Бузовой.

Ранее Ольга Бузова посетила вечеринку в честь дня рождения Филиппа Киркорова.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться