Співачка МакSим знаходиться в комі у важкому стані: Ураження легень понад 75%

Тиждень тому популярну російську співачку МакSим госпіталізували з важкою пневмоніей. Зараз з'явилася інформація, що стан здоров'я артистки погіршився

Співачка МакSим знаходиться в штучній комі / Фото: instagram.com/maksimartist

Тиждень тому російську співачку Марину Абросимова, відому під псевдонімом МакSим, ввели в штучну кому .Тепер же з'явилася інформація, що артистка знаходиться в важкому стані. Про це повідомляє Telegram-канал "Звездач".

"Її перевели в умовну групу" КТ-4 ", до якої відносять всіх хворих коронавірусом з великим відсотком ураження легень. У МакSим ураження легень більш 75%", – сказано в повідомленні.

Раніше представник артистки виданню kp.ru розповів, незважаючи на зусилля лікарів, прогресу в її лікуванні не спостерігається.

"МакSим як і раніше знаходиться в медикаментозному сні. У неї стан стабільний. Але про прогнози виведення з ШВЛ поки рано говорити, тому що для цього повинні бути поліпшення. Показники повинні бути краще", – поділилася помічниця співачки новинами.

Співачка МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Нагадаємо, що співачку госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повернення МакSим додому чекають дві її доньки – 12-річна Олександра і 6-річна Марія. Зараз за дівчатками доглядають родичі і няні.

Нагадаємо, що в 2019 році виконавиця хіта "Знаешь ли ты" потрапила в аварію дорогою до аеропорту, після чого зробила велику перерву в кар'єрі. Деякий час МакSим не спілкувалася з журналістами, але восени минулого року знову почала виходити в світ.

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Раніше співачка МакSим в одному зі своїх інтерв'ю зізналася, що через серйозні проблеми зі здоров'ям вона втратила третю дитину.