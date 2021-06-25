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Співачка МакSим знаходиться в комі у важкому стані: Ураження легень понад 75%

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
25 червня, 18:23
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Тиждень тому популярну російську співачку МакSим госпіталізували з важкою пневмоніей. Зараз з'явилася інформація, що стан здоров'я артистки погіршився
Співачка МакSим знаходиться в штучній комі
Співачка МакSим знаходиться в штучній комі / Фото: instagram.com/maksimartist

Тиждень тому російську співачку Марину Абросимова, відому під псевдонімом МакSим, ввели в штучну кому .Тепер же з'явилася інформація, що артистка знаходиться в важкому стані. Про це повідомляє Telegram-канал "Звездач".

"Її перевели в умовну групу" КТ-4 ", до якої відносять всіх хворих коронавірусом з великим відсотком ураження легень. У МакSим ураження легень більш 75%", – сказано в повідомленні.

Раніше представник артистки виданню kp.ru розповів, незважаючи на зусилля лікарів, прогресу в її лікуванні не спостерігається.

"МакSим як і раніше знаходиться в медикаментозному сні. У неї стан стабільний. Але про прогнози виведення з ШВЛ поки рано говорити, тому що для цього повинні бути поліпшення. Показники повинні бути краще", – поділилася помічниця співачки новинами.

Співачка МакSим
Співачка МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Нагадаємо, що співачку госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повернення МакSим додому чекають дві її доньки – 12-річна Олександра і 6-річна Марія. Зараз за дівчатками доглядають родичі і няні.

Нагадаємо, що в 2019 році виконавиця хіта "Знаешь ли ты" потрапила в аварію дорогою до аеропорту, після чого зробила велику перерву в кар'єрі. Деякий час МакSим не спілкувалася з журналістами, але восени минулого року знову почала виходити в світ.

Кому зірки довіряють свою здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше співачка МакSим в одному зі своїх інтерв'ю зізналася, що через серйозні проблеми зі здоров'ям вона втратила третю дитину.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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