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Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Сегодня, 13:33

Ранее популярную российскую певица МакSим госпитализировали с тяжелой пневмонией. Как сообщили представители артистки, сейчас ее состояние ухудшилось

Состояние певицы МакSим ухудшилось
Состояние певицы МакSим ухудшилось
Фото: instagram.com/maksimartist

На днях российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, была госпитализирована. У нее диагностировали пневмонию и 40% поражения легких. Как пишет StarHit с ссылкой на представителей певицы, сейчас ее состояние ухудшилось – артистку ввели в искусственную кому.

"В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание", – рассказали в больнице.

Отмечается, что сейчас проводится комплексное обследования организма.

Певица МакSим
Певица МакSим
Фото: instagram.com/maksimartist

Пиар-директор певицы подтвердил, что состояние артистки ухудшилось.

"МакSим, правда, сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, паниковать не стоит, она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!" – сказал представитель певицы.

Напомним, что в 2019 году исполнительница хита "Знаешь ли ты" попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере. Некоторое время МакSим не общалась с журналистами, но осенью прошлого года снова начала выходить в свет.

Кому звезды доверяют свою здоровье – смотрите в сюжете:

Ранее певица МакSuм в одном из своих интервью призналась, что из-за серьезных проблем со здоровьем потеряла третьего ребенка. Также недавно победившая онкологию Мика Ньютон сообщила о новом заболевании

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