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Плакать хочется: дочь Заворотнюк отреагировала на слухи о здоровье мамы

Сегодня, 17:14

Анна Заворотнюк часто получает в Instagram вопросы о здоровье мамы, но предпочитает о болезненной теме говорить мало

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

О состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк ходит много слухов. Недавно появилась информация, что актрисе стало хуже. Дочь звезды "Моей прекрасной няни" рассказала у себя в Instagram, что думает о сплетнях, которые попадают в СМИ.

"Я просто живу с мантрой, что все, что меня не убило, сделало сильнее. Сплетни всегда были, я уже давно привыкла. Сейчас, конечно, они порой настолько ужасны, что плакать хочется от степени жестокости. Но я понимаю, почему так. Желтая пресса всегда была. Семья решила не комментировать, поэтому очень много разговоров вокруг", — поделилась Анна.

Напомним, недавно 25-летняя Анна Заворотнюк призналась, что последние два года для нее обернулись настоящим испытанием. Она не намерена публично говорить о своей маме, хотя регулярно получает приглашения на шоу.

Ранее Анна Заворотнюк высказалась о тех, кто пишет гадости о ее маме.

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