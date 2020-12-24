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"Пахнет жаренным": Ксения Мишина эмоционально прокомментировала реакцию Сети на свой выбор

Сегодня, 14:12

Актриса опубликовала пост

В прошлую пятницу стало известно, кто завоевал сердце Ксении Мишиной. Покорить "Холостячку" удалось Александру Эллерту. Но ее выбор многие не одобрили. На своей страничке в Instagram она опубликовала эмоциональный пост адресованные тем, кто осуждает ее выбор.

Актриса отметила, что последняя неделя показала целый пласт проблем в обществе, а девушками сегодня часто руководит страх бедности, незащищенности, погони за сумками, шубами, уютным домом и полное отсутствие доверия к миру".

"Я понимаю, почему так бомбануло. Многие увидели в одном из героев – шанс! Многие так и писали: "Ксюша, ты упустила свой шанс". Я не спорю, для кого-то так и есть и встретив такого мужчину, девушка с такой позицией даже подумает, что влюблена, ведь вместе с ним получит удовлетворение своих материальных и эмоциональных проблем. А в замен из благодарности будет дарить ему секс. Так получается?", – написала Мишина.

Ксения Мишина
Ксения Мишина
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Также Ксения ответила на обвинения, что она обманывала Алексея. Главная героиня проекта считает, что все участники понимали куда они идут и каким может быть финал.

"Обманывала ли я?! Ну Камон! Конечно нет, в этом же и есть суть реалити, мне подобрали из тысяч заявок такие типажи, которые изначально мне подходили", – написала актриса.

Ранее мы рассказывали о реакции дочери Александра Эллерта на его победу в шоу "Холостячка".

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