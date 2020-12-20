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"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

Сегодня, 15:52

Певица раскритиковала выбор главной героини проекта

Мы уже писали, что победителем проекта "Холостячка" стал Александр Эллерт. После финала поклонники шоу разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает выбор Ксении Мишиной, и тех, кто критикует героиню и ее возлюбленного. Ко вторым, судя по всему, относится певица Оля Полякова.

В Instastories Суперблондинка прокомментировала финал "Холостячки", заявив, что Мишину "ничему жизнь не учит". По мнению Поляковой, Ксении следовало выбрать Алексея Тригубенко, который также попал в финал.

"Дорогие мои, посмотрела "Холостячку". Что хочу сказать: ну ты, Мишина, и… Нельзя так, конечно, про людей. Ничему тебя жизнь не учит. Такого пацана проехала. Видать, нравятся тебе американские горки. Ну что, катайся", – высказалась певица.

Видео: instagram.com/polyakovamusic

Сама Ксения Мишина на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором призналась, что ей больно читать комментарии о ее собственном выборе на проекте.

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"Пойдя на проект, я рискнула всем, обнажив свою душу и пообещав себе и вам честную историю. Я сделала все, что зависело от меня, и в том числе была честна в финале перед многомиллионной аудиторией", – пишет актриса.

, (@misha.k.ua)

В комментариях Мишину поддерживают фолловеры: "Не слушайте никого, будьте счастливы, не теряйте гармонию! Удачи вам в наступающем году, любви вам".

Ранее Александр Эллерт после победы в "Холостячке" обратился к хейтерам, которые уверены, что он и Мишина не подходят друг другу.

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