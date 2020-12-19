Дочь, два брака и Сибирь: что мы знаем о победителе "Холостячки" – Александре Эллерте

Узнайте интересные подробности из жизни Александра

Завершился проект "Холостячка", где сердце Ксении Мишиной завоевал Александр Эллерт. Что известно о детстве, карьеры и личной жизни победителя реалити, узнайте в нашем материале.

Александр Эллерт Фото: instagram.com/ellert_a

Он – комик, сценарист, отец 13-летней дочери, дважды был в браке. Об этом и других интересных фактах из жизни Александра Эллерта читайте далее.

Краткая справка об Александре

Род деятельности: сценарист, ведущий мероприятий

Возраст: 34 года

Знак зодиака: Скорпион

Детство и юность

Многие думали, что Александр Эллерт родился и вырос на Востоке Украины, в городе Харцызск. Однако в интервью "Каравану историй" комик признался, что он родился и провел первый год своей жизни в Иркутской области, поселке Жигалово (Восточная Сибирь).

Отец Эллерта тогда был военным, его отправили в поселок на службу, а мать Александра, конечно же, отправилась туда с мужем.

Александр Эллерт Фото: instagram.com/ellert_a

В скором времени семья вернулась в Харцызск. Мама Саши работала учителем в школе, где он учился. Воспитывали Эллерта, по его словам, мама, бабушка и тетя.

Учился в школе хорошо, занимался акробатикой, пока не сломал руку. В студенческие годы Эллерт активно занимался КВН, ездил на выступления в разные города. Именно так начался его путь как комика.

Карьера

В 2014 году Александр переехал из Донецка в Харьков. Там ему предложили съездить в Киев на съемки шоу "Рассмеши комика". Он согласился, в итоге – не зря, ведь одержал победу в шоу. После этого Эллерт вернулся в Харьков. Спустя несколько месяцев Александр снова приехал на шоу, но в этот раз уже на суперигру. И там он снова победил, получив денежный приз – 100 тысяч гривен.

Александр Эллерт Фото: instagram.com/ellert_a

Талантливого юмориста заметили Евгений Кошевой и Владимир Зеленский, которые пригласили Эллерта на работу в "Квартал 95" в качестве сценариста.

Сейчас Эллерт – комик, сценарист и ведущий мероприятий. Кстати, на проекте "Холостячка" Александр рассказал о своем доходе. По словам Эллерта, он зарабатывает по 1500 долларов ( примерно 42 тысячи гривен) за одно мероприятие, которых ранее было не меньше пяти в месяц. Еще один источник дохода – авторство в "Квартале 95".

Личная жизнь

Эллерт был дважды женат. С первой супругой он познакомился на родине – они учились в университете на разных факультетах. Пара решила пожениться, выбрав для этого красивую дату – 07.07.07. В том же году у них родилась дочь Эля. К сожалению, влюбленные расстались, прожив вместе два года. Причина развода, по словам комика, – разные взгляды на жизнь и работу в тот момент.

Александр Эллерт c дочкой Элей Фото: instagram.com/ellert_a

Александр признается, что после рождения дочки он уделял ей не столько внимания, сколько хотелось бы. Но сейчас у них с Элей хорошие отношения, они часто видятся и общаются. Девочка даже приняла участие в съемках "Холостячки", где познакомилась с Ксенией Мишиной.

Второй раз Александр женился спустя семь лет после первого брака. С его избранницей комик сначала дружил, позже их отношения переросли в нечто большее. Но и со второй девушкой Александр расстался, после развода они тоже осталась друзьями.

Знакомство с Ксенией Мишиной

Александр Эллерт и Ксения Мишина уже виделись до съемок "Холостячки" на одном из телевизионных проектов, но тогда они толком не смогли познакомиться и пообщаться. Лишь позже Эллерт объявил в соцсетях, что идет на проект и сделал смелое заявление, что победит именно он.

Что ж, пришел, увидел, победил, как говорится.

Ксения Мишина и Александр Эллерт Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ранее Алексей Тригубенко прокомментировал свой проигрыш в "Холостчке". Мы также рассказывали, как прошел финал проекта "Холостячка".

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