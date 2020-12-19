Дочь, два брака и Сибирь: что мы знаем о победителе "Холостячки" – Александре Эллерте
Узнайте интересные подробности из жизни Александра
Завершился проект "Холостячка", где сердце Ксении Мишиной завоевал Александр Эллерт. Что известно о детстве, карьеры и личной жизни победителя реалити, узнайте в нашем материале.
Он – комик, сценарист, отец 13-летней дочери, дважды был в браке. Об этом и других интересных фактах из жизни Александра Эллерта читайте далее.
Краткая справка об Александре
Род деятельности: сценарист, ведущий мероприятий
Возраст: 34 года
Знак зодиака: Скорпион
Многие думали, что Александр Эллерт родился и вырос на Востоке Украины, в городе Харцызск. Однако в интервью "Каравану историй" комик признался, что он родился и провел первый год своей жизни в Иркутской области, поселке Жигалово (Восточная Сибирь).
Отец Эллерта тогда был военным, его отправили в поселок на службу, а мать Александра, конечно же, отправилась туда с мужем.
В скором времени семья вернулась в Харцызск. Мама Саши работала учителем в школе, где он учился. Воспитывали Эллерта, по его словам, мама, бабушка и тетя.
Учился в школе хорошо, занимался акробатикой, пока не сломал руку. В студенческие годы Эллерт активно занимался КВН, ездил на выступления в разные города. Именно так начался его путь как комика.
В 2014 году Александр переехал из Донецка в Харьков. Там ему предложили съездить в Киев на съемки шоу "Рассмеши комика". Он согласился, в итоге – не зря, ведь одержал победу в шоу. После этого Эллерт вернулся в Харьков. Спустя несколько месяцев Александр снова приехал на шоу, но в этот раз уже на суперигру. И там он снова победил, получив денежный приз – 100 тысяч гривен.
Талантливого юмориста заметили Евгений Кошевой и Владимир Зеленский, которые пригласили Эллерта на работу в "Квартал 95" в качестве сценариста.
Сейчас Эллерт – комик, сценарист и ведущий мероприятий. Кстати, на проекте "Холостячка" Александр рассказал о своем доходе. По словам Эллерта, он зарабатывает по 1500 долларов ( примерно 42 тысячи гривен) за одно мероприятие, которых ранее было не меньше пяти в месяц. Еще один источник дохода – авторство в "Квартале 95".
Эллерт был дважды женат. С первой супругой он познакомился на родине – они учились в университете на разных факультетах. Пара решила пожениться, выбрав для этого красивую дату – 07.07.07. В том же году у них родилась дочь Эля. К сожалению, влюбленные расстались, прожив вместе два года. Причина развода, по словам комика, – разные взгляды на жизнь и работу в тот момент.
Александр признается, что после рождения дочки он уделял ей не столько внимания, сколько хотелось бы. Но сейчас у них с Элей хорошие отношения, они часто видятся и общаются. Девочка даже приняла участие в съемках "Холостячки", где познакомилась с Ксенией Мишиной.
Второй раз Александр женился спустя семь лет после первого брака. С его избранницей комик сначала дружил, позже их отношения переросли в нечто большее. Но и со второй девушкой Александр расстался, после развода они тоже осталась друзьями.
Александр Эллерт и Ксения Мишина уже виделись до съемок "Холостячки" на одном из телевизионных проектов, но тогда они толком не смогли познакомиться и пообщаться. Лишь позже Эллерт объявил в соцсетях, что идет на проект и сделал смелое заявление, что победит именно он.
Что ж, пришел, увидел, победил, как говорится.
Ранее Алексей Тригубенко прокомментировал свой проигрыш в "Холостчке". Мы также рассказывали, как прошел финал проекта "Холостячка".
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