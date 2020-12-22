Анита Луценко о финале "Холостячки": "Будущей девушке Леши очень повезет с ним"

Анита поддержала Ксению Мишину

Недавно прошел финал проекта "Холостячка", где победу одержал Александр Эллерт. Именно он завоевал сердце звезды "Крепостной" Ксении Мишиной. За шоу следили тысячи зрителей, среди которых были и представители украинского шоу-бизнеса.

Так, Оля Полякова недавно высказалась о решении Мишиной выбрать Эллерта, а теперь шоу прокомментировала спортсменка и звездный тренер Анита Луценко.

По словам Аниты, она бы выбрала Алексея Тригубенко. Луценко призналась, что ранее никогда не смотрела "Холостяка", а вот шоу "Холостячка" ей понравилось с первого выпуска.

Анита Луценко; Ксения Мишина и Александр Эллерт Фото: instagram.com/anitasporty, instagram.com/ellert_a

"В соцсетях осуждают Ксению Мишину за ее выбор, к слову, я бы выбрала Лешу, так как это очень и очень логично. Особенно со стороны. Думаю, что будущей девушке очень повезет с Лешей, но одновременно с этим я безумно счастлива за Ксению! Она смогла отключить мысль – "так надо и социально правильно и надежно" и отдалась самому важному и да, точно рискованному делу – любви!" – пишет Анита в Instagram.

Луценко также вспомнила, как ей не раз делали предложение разные мужчины, в том числе и весьма состоятельные, однако она не соглашалась, ни разу не пожалев о своем решении. Сейчас Анита счастлива в браке, воспитывает дочь Мию.

Напомним, Александр Эллерт рассказал о реакции своей дочери на его победу в "Холостячке".

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