Відверті танці, рекорди: основні моменти премії "Греммі – 2021"

Розповідаємо, чим запам'ятається 63-тя премія "Греммі"

Незважаючи на всі скандали і корективи через коронавірус в лос-анджелеському "Стейплс-центрі" відбулася 63-тя церемонія вручення премії "Греммі" , де торжество щорічно проходить з 1971 року. Через карантинні заходи премія проходила без глядачів. Але музичний "Оскар" запам'ятається не тільки новим форматом. Розповідаємо про головні моменти "Греммі – 2021".

Бейонсе встановила рекорд

Бейонсе стала володаркою рекордної кількості статуеток "Греммі" серед жінок. Співачка опинилася відразу в дев'яти номінаціях, але перемогла в трьох: за кращий кліп, реп-пісню і реп-виступ. Організатори премії в Twitter повідомили, що Бейонсе тепер співачка з найбільшою кількістю нагород. Тепер у неї 28 "Греммі", раніше рекордсменкою була кантрі-співачка Елісон Краусс.

Але цей ввечері для Бейонсе став особливим не лише через рекорду, восьмирічна дочка співачки Блю отримала свою першу нагороду за виконання пісні Brown Skin Girl – композиції, яка стала саундтреком до фільму "Король Лев" 2019 року. Між іншим дочка співачки стала другим наймолодшим артистом, який отримав "Греммі".

Бейонсе Фото: Getty Images

"Це така чарівна ніч. Щиро дякую. Я знаю, що моя дочка дивиться зараз, дві дочки і мій син, ви всі дивитесь. Вітаю, Блю. Сьогодні вона виграла "Греммі". Я так пишаюся тобою, і для мене велика честь бути твоєю мамою, вашими мамами. Ви всі мої діти. І я так пишаюся вами. Я так сильно тебе люблю ", – сказала співачка в своїй промові.

Наряд сестри Майлі Сайрус підірвав Мережу

Сестра епатажної співачки Майлі Сайрус Ноа з'явилася на червоній доріжці в білій сукні, яку вже стали обговорювати в Мережі . Найбільше наряд артистки порівнювали з постільною білизною. Ну що ж, нових мемів і жартів не уникнути.

Фото: Instagram

Казахстанський репер отримав "Греммі"

На цій премії світ дізнався про діджея з Казахстану. Статуетку за кращий ремікс отримав 20-річний Imanbek. Він зробив ремікс на пісню Roses американського репера SAINt JHN. Робота казаха встигла підкорити TikTok, зібрала в YouTube мільйони переглядів і увійшла до п'ятірки рейтингу U.S. Варто зазначити, що для Казахстану перемога діджея на Grammy стала першою в історії, та й номінація теж була першою.

Саме відвертий виступ премії

Виступ Megan Thee Stallion і Cardi B на "Греммі-2021", схоже, стане найбільш обговорюваним. Не дарма ведучий премії попросив прибрати дітей від екранів телевізорів. Артистки влаштували відверті танці на гігантському ліжку. Багато хто у Мережі вже цей номер назвав найкращим на премії. Були, звичайно і ті, хто вважав такий виступ недоречним.

Рекорд Тейлор Свіфт

Не тільки Бейонсе в цьому році встановила рекорд на "Греммі-2021". Тейлор Свіфт стала першою жінкою, яка тричі перемогла в категорії "Альбом року". Восьмий диск "Folklore", за який співачка отримала статуетку, музичні критики раніше назвали одним з кращих в її дискографії. Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

Найемоційніший номер

Lil Baby і Killer Mike презентували постановку на пісню "The Bigger Picture". Трек був присвячений вбивство афроамериканця Джорджа Флойда і подальшим протестам по всій країні. У номері відтворили стрілянину поліцією по афроамериканцю, показали кадри з протестів Black Lives Matter. Номер назвали одним з найбільш емоційних на "Греммі-2021".

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