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"От Альцгеймера до деменции": подруга Алибасова рассказала о его состоянии

Сегодня, 16:04

Подруга продюсера рассказала о продолжительной болезни артиста

Пока сын Бари Алибасова говорит, что его отец просто не хочет ни с кем общаться, друзья продюсера бьют тревогу. Близкая подруга Алибасова Лена Ленина у себя в Instagram рассказала о проблемах со здоровьем у скандального продюсера.

Лениной удалось дозвониться до старого друга. Она узнала, что Бари Каримовичу диагностировали активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти. Сейчас рядом с продюсером остался только сын и солисты группы "На- На" которые поддерживают Алибасова деньгами из своих скромных гонораров.

Бари Алибасов
Бари Алибасов
Фото: instagram.com/alibasov_nana

Также Ленина назвала историю с беременной помощницей пиаром.

"А вот его бывший пиарщик коварно поводил уже почти ничего не помнящего старика, как медведя на ярмарке, по съемкам а-ля "новая невеста-танцовщица беременна", заработал на этом, сколько смог, выжав ситуацию как лимон, и переметнулся в противоположный лагерь", — рассказала подруга Алибасова.

Лена Ленина отметила, что в скандальных историях продюсер принимает участие не по своей воле. Она во всем обвинила "трех кукловодов", среди которых бывший помощник артиста, "беременная невеста-любовница" и экс-супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

"А он уже почти ничего не помнит, с букетом галопом прогрессирующих заболеваний от Альцгеймера до деменции, и ему бы сейчас на покой, а не на ярмарку", – написала Ленина.

Ранее мы рассказывали, что Бари Алибасов переписал завещание.

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Источник: instagram.com/lenaleninaofficial
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