Не хочет умирать в качестве его жены: Алибасов и Шукшина официально развелись
Пара поженилась в 2018 году
Спустя два года брака Бари Алибасов и Лидия Шукшина официально развелись. Об этом сообщает СтарХит.
Известно, что пара уже давно не жила вместе и официальный развод просто формальность. Говорят, брак с Алибасовым очень сильно сказался на здоровье 82-летней Лидии Шукшиной и она уже хотела поскорее развестись.
"Лидия Николаевна, думая о своем будущем, попросила меня поторопиться с разводом. Она не хочет уходить в вечность, к Василию Макаровичу, в качестве жены Алибасова", – рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Лирник.
Сам 73-летний Алибасов не очень грустит по поводу развода. Скоро он станет отцом. Его помощница беременна. Продюсер планирует назвать ребенка Ковидом или Пандемией.
Напомним, что это уже второй раз Алибасов и Федосеева-Шукшина состояли в браке. До этого они были женаты с 1995 по 1998 год. После развода пара поддерживала дружеские отношения.
Ранее Бари Алибасов был госпитализирован из-за передозировки "Виагрой".
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