Не хочет умирать в качестве его жены: Алибасов и Шукшина официально развелись

Пара поженилась в 2018 году

Спустя два года брака Бари Алибасов и Лидия Шукшина официально развелись. Об этом сообщает СтарХит.

Известно, что пара уже давно не жила вместе и официальный развод просто формальность. Говорят, брак с Алибасовым очень сильно сказался на здоровье 82-летней Лидии Шукшиной и она уже хотела поскорее развестись.

"Лидия Николаевна, думая о своем будущем, попросила меня поторопиться с разводом. Она не хочет уходить в вечность, к Василию Макаровичу, в качестве жены Алибасова", – рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Лирник.

Бари Алибасов и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина Фото: instagram.com/alibasov_nana

Сам 73-летний Алибасов не очень грустит по поводу развода. Скоро он станет отцом. Его помощница беременна. Продюсер планирует назвать ребенка Ковидом или Пандемией.

Напомним, что это уже второй раз Алибасов и Федосеева-Шукшина состояли в браке. До этого они были женаты с 1995 по 1998 год. После развода пара поддерживала дружеские отношения.

Ранее Бари Алибасов был госпитализирован из-за передозировки "Виагрой".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться