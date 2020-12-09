В передозировке Алибасова "Виагрой" виновата обезьяна — заявление представителя артиста

Курьезный трюк обезьянки привел к госпитализации ее хозяина

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов ранее был госпитализирован, вероятной причиной чего стала передозировка "Виагрой". Оказалось, что виноват в случившемся вовсе не сам продюсер, а его питомец – яванская обезьяна по кличке Маша.

О том, что обезьяна причастна к передозировке продюсера сообщил представитель знаменитости Вадим Горжанкин. В своем Instagram Вадим рассказал, что согласно анализам в организме продюсера присутствовала масса других медицинских препаратов седативного и психостимулирующего характера. Именно увеличенная доза последних привела к несчастному инциденту с Бари Алибасовым.

"Мы провели собственное расследование и выяснили, что виновник отравления – обезьяна по кличке Маша, которая с недавних пор живет в квартире Алибасова. Это она перемешала лекарства в таблетнице продюсера", – сказал Вадим Горжанкин.

В итоге обнаружили, что в некоторых ячейках таблеток и капсул оказалось больше, а в некоторых – меньше, чем должно быть. Интересно, что Маша попробовала повторить подобный трюк снова – так и был найден виновник передозировки знаменитости.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов хочет назвать будущего ребенка Ковидом.

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