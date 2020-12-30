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"Он ничего не помнит": сын Алибасова прокомментировал состояние отца

Сегодня, 15:15

Бари Алибасов-младший рассказал, что понадобится дополнительное обследование

На днях продюсера Бари Алибасова госпитализировали в больницу. Сын скандального продюсера рассказал телеканалу РЕН-ТВ о самочувствии отца.

Сын отметил, что Алибасов ничего не помнит.

"Врачи констатировали, что у него действительно ушиб большой. Он действительно упал. Ничего не помнит", – сказал Бари Алибасов-младший.

Наследник продюсера опроверг слух, что Алибасов сильно напился. Но он добавил, что немного его отец мог выпить.

Бари Алибасов с сыном
Бари Алибасов с сыном
Фото: instagram.com/barialibasovjr

" В крови у него алкоголя не было. По крайней мере, так, чтобы показало, что его было много. Если он 50 граммов выпил, которые ему память отрубают, кровь не покажет эти промилле", – рассказал сын Алибасова.

Сын добавил, что планируется дополнительное обследование.

"Сейчас мы принимаем решение, куда его еще на обследование отправить, чтобы понять, почему он не помнит, что вызывал скорую, и не помнит, где он упал. У него это как стерлось", – сказал Бари Алибасов-младший.

Ранее мы рассказывали, что Бари Алибасов недавно развелся.

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Источник: instagram.com/barialibasovjr
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