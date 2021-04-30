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Организатор голой фотосессии в Дубае вышел из тюрьмы и заявил о сексе с двумя моделями

Сегодня, 15:40

Виталий Гречин, который организовал скандальный "тур" в Дубае, во время которого девушек арестовали за обнаженную фотосессию на балконе, освобожден из тюрьмы

Киевлянин Виталий Гречин, известный как организатор голой фотосессии на балконе в Дубае, освобожден из тюрьмы в ОАЭ. Мужчина 20 дней находился за решеткой и теперь, после освобождения, заявил, что у него был интим с двумя из моделей, которые принимали участие в скандальной съемке.

Как сообщает издание The Sun, у Виталия Гречина подтвердился положительный тест на COVID-19 и сейчас его ждет десять дней карантина перед тем, как он сможет улететь из Дубая. Мужчина также признался изданию, что у него были отношения сексуального характера с двумя из девушек, которые позировали голыми на балконе отеля. Однако он не видит ничего в этом необычного.

Виталий Гречин. Фото: facebook.com/vitaliy.grechin
Виталий Гречин. Фото: facebook.com/vitaliy.grechin

"У меня были сексуальные отношения с двумя из этих девушек. И не одновременно. Мы нормальные люди", – сказал Виталий Гречин.

Имена девушек мужчина не раскрыл.

Голые модели в Дубае
Голые модели в Дубае
Фото: скриншот

Напомним, что фотосессия произвела настоящий фуррор в Сети. Голые модели выстроились в ряд на одном из балконов в мусульманском Дубае (ОАЭ) и были арестованы представителями местных правоохранных органов. Распространение подобного контента карается тюремным заключением и штрафами в соответствии с местными законами ОАЭ.

Ранее участница этой фотосессии рассказала, что же там произошло на самом деле.

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