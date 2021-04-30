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Організатор голої фотосесії в Дубаї вийшов з в'язниці та заявив про секс з двома моделями

Сьогодні, 15:40

Віталій Гречин, який організував скандальний "тур" в Дубаї, під час якого дівчат заарештували за оголену фотосесію на балконі, звільнений з в'язниці

Киянин Віталій Гречин, відомий як організатор голої фотосесії на балконі в Дубаї, звільнений з в'язниці в ОАЕ. Чоловік 20 днів перебував за ґратами та тепер, після звільнення, заявив, що у нього був інтим з двома з моделей, які брали участь у скандальній зйомці.

Як повідомляє видання The Sun, у Віталія Гречина підтвердився позитивний тест на COVID-19 і зараз на нього чекає десять днів карантину перед тим, як він зможе полетіти з Дубая. Чоловік також зізнався виданню, що у нього були стосунки сексуального характеру з двома з дівчат, які позували голими на балконі готелю. Однак він не бачить нічого в цьому дивного.

"У мене були сексуальні стосунки з двома з цих дівчат. І не одночасно. Ми нормальні люди", – сказав Віталій Гречин.

Імена дівчат чоловік не розкрив.

Голі моделі в Дубаї
Голі моделі в Дубаї
Фото: скриншот

Нагадаємо, що фотосесія викликала справжній ажіотаж в Мережі. Голі моделі вишикувалися в ряд на одному з балконів в мусульманському Дубаї (ОАЕ) і були заарештовані представниками місцевих охорони права органів. Розповсюдження такого контенту карається тюремним ув'язненням і штрафами відповідно з місцевими законми ОАЕ.

Раніше учасниця цієї фотосесії розповіла, що ж там сталося насправді.

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