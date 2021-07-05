Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Умер Меньшов

Топ-новость

Скандал с Меладзе

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Полякова разгромила Меладзе, назвавшего ее фриком: Как же мне назвать вас? (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
5 июля, 22:16
Копировать ссылку
Валерий Меладзе дал интервью Ксении Собчак, в котором назвал Олю Полякову фриком. Украинская певица не заставила долго ждать своего ответа и записала видеообращение
Оля Полякова ответила Валерию Меладзе, который назвал ее фриком
Оля Полякова ответила Валерию Меладзе, который назвал ее фриком / Фото: YouTube, viva.ua

Российский певец Валерий Меладзе накануне дал интервью Ксении Собчак. В нем артист прокомментировал скандал вокруг его брата Константина Меладзе, упомянув Ани Лорак и Олю Полякову. Последнюю Валерий назвал "фриком".

Ольга Полякова – я помню ее. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев, – заявил Валерий.

Готовы поспорить, все ждали реакции Оли Поляковой. Через несколько часов она выложила в Instagram видео, в которых прокомментировала слова Меладзе. Она обратилась к певцу и задала ему много вопросов, упомянув, в том числе, Крым и Донбасс.

"Знаю, что вряд ли мне кто-то ответит, так как в этой, безусловно талантливой, семье, принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку, – начала Полякова. – Вам нечего ответить на прямой вопрос о харассменте, и вы, вместо того, чтобы сказать типа "Ну, было время такое, молодые были, горячие...", возможно, извиниться, вы начинаете оскорблять женщину в ее искреннем желании поддержать другую женщину".

Чтобы посмотреть все видео, свайпайте влево:

Оля Полякова поинтересовалась у Валерия Меладзе, обратившись к нему, когда он скажет "хоть что-нибудь об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе", напомнив, что он собирается приехать в Украину и выступить на Atlas Weekend уже на днях.

Читайте также:

"Вас это никак не шокировало? Вы как-то очень давно где-то сказали, что кто-то разжег этот конфликт. Можно узнать, кто? Вы уже определились за 8 лет?", – сказал Оля.

Она также отметила, что Валерий Меладзе и его брат Константин работают в Украине, а та же Ани Лорак не имеет такой возможности:

"Как так получается, что вы и ваш брат спокойно работаете в Украине? А вот Ани Лорак почему-то не имеет такой возможности. Как вам это удается? Сидеть в жюри украинского отбора на "Евровидение" и одновременно в российском "Голосе", давать концерты и здесь, и там, но прилетает почему-то не вам, а другим украинским артисткам, работающим в России. Как же вам удается сидеть на всех стульчиках сразу?".

А рассказать об этом Оля Полякова предложила Валерию Меладзе прямо со сцены фестиваля Atlas Weekend и добавила: "Я не буду у вас спрашивать "Чей Крым?", у вас обязательно об этом спросят в ближайшее время".

Читайте также:

Полякова считает, что Меладзе не может признать, что харассмент со стороны его брата был, что певец защищает Константина и оскорбляет женщин. Оля пообещала в скором времени поделиться подробностями случившегося между ней и российским продюсером.

"Вы только разожгли во мне желание рассказать больше, с подробностями. Дальше они будут", – закончила Оля Полякова.

Этой весной Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интим в обмен на успех в карьере. Певицу поддержала Оля Полякова, которая рассказала, что известный продюсер к ней приставал.

Напомним, что ранее в интервью Собчак показали не ту Полякову — редакторы программы перепутали Олю с российской актрисой.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Показать еще
Реклама
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Костя до такой степени скромный, интеллигентный и настолько трепетно относится к женщинам... Но чтобы каким-то образом намекать на то, что он чего-то хочет взамен на что-то... Более того, если задать вопрос самой Каролине, мне кажется, она не сможет объяснить, к чему это все ляпнула"

Валерий Меладзе певец
Больше о конфликте Меладзе и Лорак
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
01
дней
07
часов
52
минут
40
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять