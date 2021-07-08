Лобода в эксклюзивном наряде пришла на светский показ в Париже (видео)

Светлана Лобода, которая недавно в блестящем мини сыграла на барабанах перед многотысячной толпой, посетила показ ливанского дизайнера Zuhair Murad в Париже. Для светского выхода певица выбрала эксклюзивный наряд, который появится в продаже только в следующем году.
Артистка надела элегантный черный комбинезон с фигурным вырезом на груди и со шлейфом.
На показе от кутюр любимого Zuhair Murad, – подписала певица ролик.
Поклонники оценили дефиле, которое устроила певица. Пораженные красотой Лободы фанаты в комментариях оставили сотни комплиментов любимице
- "Лучшая походка мира"
- "Невероятное дефиле"
- "Вы шикарная"
- "Роскошная"
- "Нереально красивая"
В InstaStories Светлана поделилась фото с дизайнером.
Напомним, недавно Светлана Лобода появилась в соблазнительном мерцающем платье на фестивале "Жара" в Москве.
Ранее Лобода оправдалась за плагиат на Бейонсе на премии МУЗ-ТВ. Ее номер, который поставил украинский режиссер Олег Боднарчук, в соцсетях сравнили с выступлением Бейонсе 2017 года на церемонии "Грэмми".
Певица написала, что это было свое видение популярной темы, а именно истории Марии Магдалины, которую ранее уже использовали другие звезды, в том числе и Бейонсе.
Почему Светлана Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон-2020" – смотрите сюжет:
Ранее Светлана Лобода прокомментировала прекращение сотрудничества с Нателлой Крапивиной.