Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Спецтема

Канны-2021

Топ-новость

Движон о MELOVIN

Топ-новость

Разговор братьев

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Топ-новость

Где отдохнуть
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Шепелев в день рождения Фриске поделился редким фото сына певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
8 июля, 10:52
Копировать ссылку
Дмитрий Шепелев очень редко публикует совместные фото с сыном. Если снимки Платона и появлялись в соцсетях , то исключительно со спины
Дмитрий Шепелев впервые за долгое время опубликовал фото сына Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев впервые за долгое время опубликовал фото сына Жанны Фриске / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Сегодня Жанне Фриске исполнилось бы 47 лет. Певица умерла шесть лет назад из-за онкологического заболевания. Все это время семья Фриске и ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев воюют за наследство певицы. А родители покойной артистки жалуются, что уже много лет не видели сына Жанны – Платона. В день рождения Фриске, Дмитрий Шепелев впервые за долгое время решил опубликовать в Instagram совместное фото с Платоном и рассказал немного о нем.

Телеведущий не понимает, почему некоторые люди жалеют его и сына.

Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее – он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения. Я очень им горжусь, – рассказал Шепелев.

Дмитрий Шепелев поделился редким фото сына Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев поделился редким фото сына Жанны Фриске / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Напомним, все эти шесть лет Дмитрий Шепелев и родные Жанны Фриске продолжают выяснять отношения. Родственники сначала обвиняли друг друга в воровстве денег со счета фонда, который помогал Жанне, а после стали бороться за долю Платона в квартире Фриске. Между прочим, недавно Владимир и Ольга Фриске судились с Дмитрием Шепелевым из-за квартиры их покойной дочери. Отец и мать покойной певицы требовали запретить ее гражданскому мужу совершать сделки с долей их внука Платона – ведущий хочет продать треть квартиры, которая принадлежит ребенку. Суд встал на сторону Дмитрия.

Отец покойной певицы также жалуется, что Шепелев не дает родителям Фриске видеться с внуком Платоном. Журналистам Владимир Фриске рассказал, что Дмитрий Шепелев строго подходит к воспитанию cына и запрещает ему пользоваться соцсетями. По мнению отца певицы, телеведущий боится, что если Платон начнет общаться с дедушкой и бабушкой, он тут же сбежит от Шепелева.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о планах завести еще одного ребенка.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Заведи будильник
6 - 18 июля

Стартовал 74-й Каннский кинофестиваль

Красная дорожка: самые стильные гости
Цитата дня

Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников

Камилла Томини королевский эксперт
Узнать больше о королевской семье
Белла Хадид на красной дорожке Канн-2021
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Уникальное место для фотосессии в лаванде
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать скраб для тела
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять