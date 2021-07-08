Шепелев в день рождения Фриске поделился редким фото сына певицы

Дмитрий Шепелев очень редко публикует совместные фото с сыном. Если снимки Платона и появлялись в соцсетях , то исключительно со спины

Дмитрий Шепелев впервые за долгое время опубликовал фото сына Жанны Фриске / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Сегодня Жанне Фриске исполнилось бы 47 лет. Певица умерла шесть лет назад из-за онкологического заболевания. Все это время семья Фриске и ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев воюют за наследство певицы. А родители покойной артистки жалуются, что уже много лет не видели сына Жанны – Платона. В день рождения Фриске, Дмитрий Шепелев впервые за долгое время решил опубликовать в Instagram совместное фото с Платоном и рассказал немного о нем.

Телеведущий не понимает, почему некоторые люди жалеют его и сына.

Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее – он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения. Я очень им горжусь, – рассказал Шепелев.

Дмитрий Шепелев поделился редким фото сына Жанны Фриске / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Напомним, все эти шесть лет Дмитрий Шепелев и родные Жанны Фриске продолжают выяснять отношения. Родственники сначала обвиняли друг друга в воровстве денег со счета фонда, который помогал Жанне, а после стали бороться за долю Платона в квартире Фриске. Между прочим, недавно Владимир и Ольга Фриске судились с Дмитрием Шепелевым из-за квартиры их покойной дочери. Отец и мать покойной певицы требовали запретить ее гражданскому мужу совершать сделки с долей их внука Платона – ведущий хочет продать треть квартиры, которая принадлежит ребенку. Суд встал на сторону Дмитрия.

Отец покойной певицы также жалуется, что Шепелев не дает родителям Фриске видеться с внуком Платоном. Журналистам Владимир Фриске рассказал, что Дмитрий Шепелев строго подходит к воспитанию cына и запрещает ему пользоваться соцсетями. По мнению отца певицы, телеведущий боится, что если Платон начнет общаться с дедушкой и бабушкой, он тут же сбежит от Шепелева.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о планах завести еще одного ребенка.