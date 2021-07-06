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Оля Полякова превратилась в дерзкую диву на первых кадрах клипа Взрослая девочка (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
6 июля, 16:27
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Оля Полякова продолжает интриговать общественность перед долгожданной премьерой новой песни "Взрослая девочка", которая выйдет уже 9 июля
Оля Полякова в клипе "Взрослая девочка"
Оля Полякова в клипе "Взрослая девочка" / Фото: пресс-служба

Певица Оля Полякова, которую недавно перепутали с российской актрисой Полей Поляковой в шоу Ксении Собчак, совсем скоро представит эффектный клип на песню "Взрослая девочка". Режиссером музыкального видео выступил Любомир Левицкий ("Selfieparty", "Тени незабытых предков"), а главную роль сыграет актриса Инна Приходько – звезда комедийной трилогии "Скажене весілля".

Уже по первым кадрам со съемок предстоящего клипа Оли Поляковой можно понять, что это будет нечто фееричное.

Кадр со съемок клипа Оли Поляковой "Взрослая Девочка"
Кадр со съемок клипа Оли Поляковой "Взрослая Девочка" / Фото: пресс-служба

На одном из кадров певица позировала в стильном луке с леопардовым принтом, продемонстрировав свои идеальные формы и длинные ноги.

Кадр со съемок клипа Оли Поляковой "Взрослая Девочка"
Кадр со съемок клипа Оли Поляковой "Взрослая Девочка" / Фото: пресс-служба

Сама же актриса Инна Приходько призналась, что немного переживала, когда впервые была в кадре с Олей Поляковой.

"Дальше мы уже вместе шутили, генерировали гэги, подхватывали идеи друг друга — пошел контакт. Съемка была длительной, поскольку сам клип технически оказался очень сложным. Но благодаря коннекту у нас с Олей появилось второе дыхание: и мы были готовы продолжать еще и еще", – сказала Инна Приходько.

Кадр со съемок клипа Оли Поляковой
Кадр со съемок клипа Оли Поляковой / Фото: пресс-служба

В клипе будет использована технология motion control, которую впервые применяли еще во время съемок киноэпопеи "Звездные войны", а сейчас используют в остросюжетных боевиках. Сюжет видео не раскрывается, но актриса Инна Приходько намекнула, что многие девушки узнают в истории самых себя.

"Вы увидите веселую, легкую, а главное — поучительную историю. В ней очень много девушек узнают себя, ведь хотя бы раз, но каждая из них была в ситуации, изображенной в клипе. Клип — о "взрослых девочках", которыми мы остаемся независимо от возраста", – сказала актриса.

Смотрите интервью с дочкой Оли Поляковой о карьере и творчестве:

Ранее Оля Полякова эффектно отметила день рождения супруга. Даша Астафьева прибыла на вечеринку на катере, а дочка певицы – Маша Полякова позировала с автоматом.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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