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Олег Кензов женится в третий раз. Кто его избранница и когда свадьба?

Сегодня, 17:37

Предложение певец сделал ей несколько месяцев назад и это стало для девушки настоящим сюрпризом

Олег Кензов с невестой Дашей
Олег Кензов с невестой Дашей
Фото: скриншот

Певец Олег Кензов, который боится свою экс-супругу, обвинившую его в домашнем насилии, жениться в третий раз. Об этом он эксклюзивно рассказал программе "Зірковий шлях" во время проведения Юны-2021. Там же он и представил свою будущую жену – невесту Дашу. Кто эта девушка и когда планируется свадьба – далее в материале.

Избранницей певца стала девушка Даша, которая является менеджером певца и с которой они встречаются уже 4 года. Для нее это будет первый брак, а для Кензова – третий.

"Красивое кольцо, как я мечтала. Все, как должно быть в первый раз. Это случилось. Кто умеет ждать, дожидается лучшего, вот что я вам скажу", – прокомментировала счастливая невеста, показывая свое кольцо от Тифани.

По словам Даши, предложение Олег сделал ей несколько месяцев назад и это стало для нее настоящим сюрпризом.

"У нас была премьера песни и я говорю "Даша, сними меня пожалуйста на видео, чтобы я сделал анонс песни". Она снимала, я пел, пел и в какой-то момент просто прекратил это делать, достал кольцо и начал признаваться в любви. Нет, не было скрипачей рядом, это была проезжая часть. Дашу чуть не сбила машина, потому что она удивилась и назад начала отходить", – рассказал о помолвке певец.

Дату свадьбы пара не назвала, но уже начала ее планировать.

Напомним, "Зірковий шлях" был первым, кто записал откровенное интервью со второй женой исполнителя – диджеем Мадонной. Тогда женщина обвинила мужа в моральном и физическом насилии. Впоследствии, Кензов опроверг слова бывшей жены, отрицая факт любого насилия со своей стороны.

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свадьба Олег Кензов
Источник: Сегодня
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