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Мем года: у Олега Кензова на премии YUNA не включился микрофон, пока играла фонограмма (видео)

Сегодня, 12:15

Артист не менее минуты ходил по сцене и пытался включить микрофон, а также просил зал поддержать его. Зрители бурно отреагировали на этот момент

Олег Кензов
Олег Кензов
Фото: instagram.com/okenzov_official

Каким бы скандальным ни был образ украинского певца Олега Кензова, которого экс-супруга обвинила в насилии, его хит "Обстановка по кайфу" остается хитом.

Вчера, 12 мая, на церемонии вручения премии YUNA артист не только победил в номинации "Эстрадный хит", но и исполнил свою композицию на сцене Дворца "Украина".

Однако в самом начале его выступления что-то пошло не так. Музыка и записанный бэк-вокал уже играли, а микрофон артисту не включили.

Олег не менее минуты ходил по сцене и ждал, пока ему включат микрофон, чтобы он смог исполнить свой хит. Несмотря на технические неполадки, Кензов не растерялся и попросил зал поддержать его. В ответ артист получил бурные аплодисменты, после чего микрофон наконец-то починили.

"Ну, было бы странно, если бы это случилось не со мной", – прокомментировал со сцены Кензов.

В Сети этот момент назвали "мемом года", а самого артиста похвалили за то, что он не растерялся в такой ситуации.

  • Мем года!
  • Олег, ты супер!
  • Молодец, не растерялся.
  • Ха-ха, молодец!
Скриншот: YouTube

Стоит отметить, что не все были в восторге от выступления Кензова:

  • Какой стыд!
  • Круто, что его выключили, так и нужно!
  • Что происходит? А почему он пытается быть похожим на кавказца? На счёт вокала – слаб. Но песня хит, реально!
  • Что это было?
Скриншот: YouTube

Ранее мы собрали лучшие номера артистов на премии YUNA.

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