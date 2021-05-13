Мем года: у Олега Кензова на премии YUNA не включился микрофон, пока играла фонограмма (видео)
Артист не менее минуты ходил по сцене и пытался включить микрофон, а также просил зал поддержать его. Зрители бурно отреагировали на этот момент
Каким бы скандальным ни был образ украинского певца Олега Кензова, которого экс-супруга обвинила в насилии, его хит "Обстановка по кайфу" остается хитом.
Вчера, 12 мая, на церемонии вручения премии YUNA артист не только победил в номинации "Эстрадный хит", но и исполнил свою композицию на сцене Дворца "Украина".
Однако в самом начале его выступления что-то пошло не так. Музыка и записанный бэк-вокал уже играли, а микрофон артисту не включили.
Олег не менее минуты ходил по сцене и ждал, пока ему включат микрофон, чтобы он смог исполнить свой хит. Несмотря на технические неполадки, Кензов не растерялся и попросил зал поддержать его. В ответ артист получил бурные аплодисменты, после чего микрофон наконец-то починили.
"Ну, было бы странно, если бы это случилось не со мной", – прокомментировал со сцены Кензов.
В Сети этот момент назвали "мемом года", а самого артиста похвалили за то, что он не растерялся в такой ситуации.
- Мем года!
- Олег, ты супер!
- Молодец, не растерялся.
- Ха-ха, молодец!
Стоит отметить, что не все были в восторге от выступления Кензова:
- Какой стыд!
- Круто, что его выключили, так и нужно!
- Что происходит? А почему он пытается быть похожим на кавказца? На счёт вокала – слаб. Но песня хит, реально!
- Что это было?
Ранее мы собрали лучшие номера артистов на премии YUNA.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное