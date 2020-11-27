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"Олег – психопат": бывшая жена Кензова объяснила, почему заговорила о насилии только сейчас

Сегодня, 15:00

Бывшая возлюбленная считает, что певец должен обратиться к врачу

Недавно бывшая жена Олега Кензова Наталия Ярмоленко рассказала, что страдала от его побоев. В интервью для YouTube канала "Олицкая" Наталия объяснила, почему только сейчас об этом начала говорить.

Бывшая возлюбленная призналась, что долго восстанавливалась после разрыва. А до этого было стыдно признаться.

Наталия Ярмоленко считает, что певцу следует обратиться за медицинской помощью, такая агрессия – ненормально.

Фото: instagram.com/_dj__madonna

"Я хочу, чтобы, если он болен, он лечился. Я хочу, чтобы правда все-таки восторжествовала. Олег психопат, то есть человек, который бил просто так, который просто докапывался к тебе. Если человеку нужна помощь, если у него психопатические какие-то, шизофренические расстройства, он должен их лечить", – говорит Ярмоленко.

Олег Кензов опровергает все обвинения бывшей жены и говорит, что она просто злится.

Смотрите интервью Наталии Ярмоленко для программы "Зірковий шлях":

Ранее мы рассказывали, что жертвой домашнего насилия была Надежда Матвеева.

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