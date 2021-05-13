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Олег Кензов опроверг обвинения экс-супруги в домашнем насилии: Почему 4 года она молчала

Сегодня, 16:45

Наталия Ярмоленко рассказала, что Олег Кензов поднимал на нее руку, спустя несколько лет после развода

Наталия Ярмоленко и Олег Кензов
Наталия Ярмоленко и Олег Кензов
Фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Экс-супруга Олега Кензова Наталия Ярмоленко шокировала всех новостью, что была жертвой домашнего насилия. Сам Кензов отрицает все обвинения.

Артист не понимает, почему Наталия об этом не говорила, когда он не был популярен.

"Мы разошлись еще в 2017 году, когда я был, мягко говоря, никем. Почему человек начал говорить этот бред именно после того, как я стал популярным? Ну вот и подумайте сами. Почему четыре года молчала и чего она так боялась? Если я так страшен, то это бы имело последствия, я думаю", – рассказал Олег журналистам ТСН.

Олег Кензов и Наталия Ярмоленко
Олег Кензов и Наталия Ярмоленко
Фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Кензов признался, что с экс-супругой после скандальных интервью не общался. По словам артиста, ему это не нужно.

Рассказал Олег и о своей личной жизни сейчас. Он сделал предложение своей девушке и они готовятся к свадьбе.

"Ждем завершения всех карантинов, локдаунов и будем планировать свадьбу", – сказал артист.

Ранее мы рассказывали, что у Олега Кензова не включился микрофон во время выступления на премии YUNA.

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