Выезжает за счет женщин: бывшая супруга Олега Кензова рассказала, как певец покорил столицу

По словам DJ Madonna, Кензов женился на первой супруге из-за прописки

DJ Madonna, бывшая супруга певца Олега Кензова, рассказала, какими средствами певец удержался в столице. А также поделилась воспоминаниями о том, как Кензов избивал ее.

Еще задолго до выхода песни "Обстановка по кайфу", которая сделала его звездой, Олег приехал из Полтавы достичь популярности в одном из талант-шоу. Хотя тогда певец дошел до финала, но не победил. И всем он запомнился тем, что во время одного из эфиров разбил декорации и порезал себе руку. Олег признался: он никогда и не мечтал о безумной славе и не стремился во что бы то ни стало покорять столицу. Поэтому то, что он сейчас стоит перед телекамерами – сплошная случайность, как и написание хита "Обстановка по кайфу".

Олег Кензов Фото: instagram.com/okenzov_official

"Никогда не было намерений покорять столицу. У меня не было такого: я на вокзале стал с этими сумками клетчатыми с рынка, и сказал: "Киев, ты будешь мой! Просто не вернусь домой, останусь здесь". И не живу в Киеве. Я живу в Ирпене. Я считаю это лучший город в мире. Даже в Барселоне всем говорю: "Вы что, в Ирпене не были? Тю", – говорит Олег в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

А вот бывшая супруга артиста Наталия в интервью рассказала: Олег пытался ухватиться за Киев обеими руками. И способ нашел своеобразный.

"Он говорил: "Я после талант-шоу не хотел домой возвращаться в Полтаву, и попалась Настя (первая супруга Кензова- Ред.). У нее была квартира. Я ее не любил. Вот так, да, я признаю, она забеременела...". Человек, который выезжает за счет женщин, та же Настя ему верила. И возможно любила его", – говорит DJ Madonna.

Олег Кензов и Наталия Ярмоленко Фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Анастасия – это супруга Олега, с которой они прожили два года и воспитывают дочь Эвелину. И которую хорошо знал в свое время бывший продюсер Кензова – Вадим Лисица. Он также подтверждает, что у певца были корыстные намерения в отношении девушки.

"Ну это правда. Я с Настей потом общался. Кстати, Настя очень такая правильная. У нее правильный отец. Воспитанный. Она вообще в шоке, как она влюбилась в него. Ну это она так говорит", – сказал Лисица в программе "Зірковий шлях".

По словам Вадима, тогда отец Насти готов был даже инвестировать в зятя-артиста.

"Он ко мне ездил раз пять, уговаривал начать работать. Летом 2013 года приезжал со своим потенциальным инвестором, это был тесть его. Затем мы таки составили контракт, и начали работать", – говорит Лисица.

Вадим Лисица и Олег Кензов Фото: instagram.com/okenzov_official, instagram.com/vadimlisa

Позже Вадим приютил Олега, когда супруга Настя выгнала его из дома. По словам Натальи, причиной развода могло быть то, что и предыдущую супругу Кензов также бил.

"На первой встрече он мне рассказывал, что он даже бил супругу, потому что она его выводила, и потому что не любил", – рассказывает DJ Madonna.

Сам Олег рассказал журналистам: с Настей они настолько дружны, что она даже готова защитить его репутацию.

"У меня есть первая супруга, от которой у меня есть дочь, и которая говорит: "Пусть только позвонят, я расскажу, кто ты есть на самом деле". С ней я общаюсь сегодня. Просто мы как брат и сестра", – говорит Кензов..

Журналисты связались с Анастасией, и она подтвердила, что с бывшим мужем у них хорошие отношения.

"У нас прекрасные отношения, он прекрасный отец. Эта женщина очень много просто говорит...Она выбрала страшную тему "домашнего насилия", которую сейчас подняли и обсуждают в СМИ. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду", – убеждена женщина.

Скриншот: "Зірковий шлях"

Наталья появилась в жизни Олега, когда слава после талант-шоу медленно стихла, а дальнейшее сотрудничество с продюсером Вадимом Лисой держалось на волоске. Поэтому она, по ее словам, помогала Олегу всем, чем могла. Сначала деньгами.

"Он сказал – у меня нет денег. Я сказала – у меня есть. У меня всегда были деньги, я хорошо зарабатывала", – рассказала DJ Madonna.

DJ Madonna и Олег Кензов Фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Подставила, говорит Наталья, она свое плечо, и когда Олег со скандалом пытался уйти от продюсера Вадима Лисицы.

"Мы приезжаем к Вадиму, Олег сидел в уголке, я разговаривала. На что мне Вадим говорил: "Ты что, Наташа, кто этот человек, зачем он тебе?". У них была какая-то ссора, но Олег не дерется с мужчинами", – говорит Наталья.

Зато, говорит Наталья, вместо благодарности – Олег постоянно бил ее. Но певец не хочет комментировать обвинения бывшей супруги, так как, по его словам, не хочет обливать ее грязью в ответ.

Детальнее про Олега Кензова и его сложные отношения с бывшей супругой – смотрите в видеосюжете "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

Напомним, бывшая супруга Кензова объяснила, почему заговорила о насилии только сейчас.

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