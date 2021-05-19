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Олег Кензов одружується втретє. Хто його обраниця і коли весілля?

Сьогодні, 17:37

Пропозицію співак зробив їй кілька місяців тому і це стало для дівчини справжнім сюрпризом

Олег Кензов з нареченою Дашею
Олег Кензов з нареченою Дашею
Фото: скриншот

Співак Олег Кензов, який боїться свою екс-дружину, яка звинуватила його в домашньому насильстві, одружитися втретє. Про це він ексклюзивно розповів програмі "Зірковий шлях" під час проведення Юни-2021. Там же він і представив свою майбутню дружину – наречену Дашу. Хто ця дівчина і коли планується весілля – далі в матеріалі.

Обраницею співака стала дівчина Даша, яка є менеджером співака і з якою вони зустрічаються вже 4 роки. Для неї це буде перший шлюб, а для Кензова – третій.

"Красива каблучка, як я мріяла. Все, як має бути в перший раз. Це сталося. Хто вміє чекати, чекає кращого, ось що я вам скажу", – прокоментувала щаслива наречена, показуючи свою каблучку від Тіфані.

За словами Даші, пропозицію Олег зробив їй кілька місяців тому і це стало для неї справжнім сюрпризом.

"У нас була прем'єра пісні і я кажу "Даша, зніми мене, будь ласка, на відео, щоб я зробив анонс пісні". Вона знімала, я співав, співав і в якийсь момент просто припинив це робити, дістав каблучку і почав освідчуватися в коханні. Ні, не було скрипалів поруч, це була проїжджа частина. Дашу ледь не збила машина, тому що вона здивувалася і тому почала відходити", – розповів про заручини співак.

Дату весілля пара не назвала, але вже почала її планувати.

Нагадаємо, "Зірковий шлях" був першим, хто записав відверте інтерв'ю з другою дружиною виконавця – діджеєм Мадонною. Тоді жінка звинуватила чоловіка в моральному і фізичному насильстві. Згодом, Кензов спростував слова колишньої дружини, заперечуючи факт будь-якого насильства зі свого боку.

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Джерело: Сьогодні
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