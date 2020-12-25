Ксения Мишина и Александр Эллерт: встречается ли пара после "Холостячки"

Ксения и Александр рассказали правду на пост-шоу проекта

Сегодня, 25 декабря, в эфире пост-шоу "Холостячка: жизнь после проекта" Ксения Мишина и Александр Эллерт признались, встречаются ли они после финала реалити.

Как оказалось, Мишина и Эллерт не просто встречаются, они живут вместе. Паре пришлось нелегко: по словам Ксении, до сегодняшнего дня они пытались скрывать свои отношения. Ксения и Александр не могли появляться вместе на публике, им приходилось выходить из дома в разное время!

Ксения Мишина и Александр Эллерт Фото: instagram.com/misha.k.ua, пресс-служба

"Наконец-то можно ничего не скрывать", – сказал Эллерт.

Пара даже задумалась о свадьбе, но пока не раскрывают свои планы, а просто радуются, что теперь можно чувствовать себя свободно и открыто говорить о своих отношениях.

Фото: скриншот видео

Напомним, в финале проекта "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта. Вместе с ним в финале за сердце Ксении боролся Алексей Тригубенко. Многие сравнивали характеры Александра Эллерта и его оппонента – Алексея Тригубенко. Если первого все считают шумным и юморным, то второго – спокойным и надежным. Это, кстати, одна из причин, по которой все думали, что Ксения выберет "стабильность с Лешей", а не "веселье с Эллертом".

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