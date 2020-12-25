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Андрей Рыбак встречается с Алиной, которая стала "третьей лишней" в "Холостячке"

Сегодня, 21:58

Андрей покинул шоу перед финалом

Андрей Рыбак, один из самых ярких участников проекта "Холостячка", рассказал, как сложилась его личная жизнь после того, как он покинул реалити. На пост-шоу "Холостячка: жизнь после проекта" Андрей рассказал, с кем он встречается.

Как мы помним, Рыбак ушел с проекта практически со скандалом: оказалось, что еще до участия в реалити он пообещал одной девушке по имени Алина, что покинет шоу до финала и начнет встречаться с ней. Тогда Андрей не воспринимал проект всерьез, но в итоге влюбился в Ксению Мишину. Однако после того, как Андрей рассказал Ксении эту историю, она не смогла оставить его в шоу.

"С личной жизнью все хорошо. Да, это Алина. После проекта мы общались, у нас был очень эмоциональный разговор. Она сказала, что несмотря на то, что я сделал, у нее остались чувства ко мне и она от них не отказывается", – рассказал Рыбак.

Андрей Рыбак и его девушка Алина
Андрей Рыбак и его девушка Алина
Фото: instagram.com/rybak_sydney

Алина, по словам Андрея, не захотела приходить на пост-шоу.

"На нее выливается много негатива в соцсетях. Ее сравнивают с Ксюшей, обвиняют, что она якобы развалила наши отношения с Мишиной", – объяснил Андрей.

Ранее мы рассказывали, как Андрей Тригубенко отреагировал на победу Александра Эллерта.

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