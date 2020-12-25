Звезда "Холостячки" Мишина призналась в похудении на 30 кг (видео)

Жесткие диеты, на которых сидела актриса, плохо отразились на ее здоровье

Звезда первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая ранее эмоционально прокомментировала свой выбор, после беременности похудела на 30 килограммов. Об этом украинская актриса рассказала в интервью для программы "Кофе с перцем" на телеканале "Украина".

По словам Ксении, она долго не могла избавиться от лишнего веса и решила ускорить похудения с помощью спорта и жестких диет. Поскольку тренажерный зал ей не помогал в борьбе с ненавистными килограммами, она решилась бегать каждое утро.

Однако жесткие диеты, на которых сидела актриса, плохо отразились на ее здоровье.

"Помню, где-то вычитала диету: 200 граммов риса и грейпфрутовый фреш. На третий день я просто свалилась. Я поняла, что такое нельзя делать со своим организмом", – заявляла Мишина.

Похудеть звезда "Холостячки" смогла только лишь через 1,5 года, когда начала правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Также важным фактором в похудении стал здоровым режим и полноценный сон.

Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ранее мы рассказывали, как прошел финальный выпуск шоу "Холостячка". Также напомним, как Ксения Мишина выглядела в детстве и юности.

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