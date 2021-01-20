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Скоро их будет трое: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Сегодня, 12:06

Как зарождались отношения Даши и Никиты на проекте "Холостяк 9"

Герой романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова поделилась радостной новостью – скоро они впервые станут родителями.

Парочка поженилась в августе прошлого года и сейчас готовятся к появлению малыша. Отметим, что это первый случай, когда у участников проекта сложились отношения и победительница вышла замуж за главного героя.

Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить, как развивались отношения Никиты Добрынина и Даши Квитковой.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились
Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились
Фото: instagram.com/tetyanakondakchan

Даша Квиткова при знакомстве с Холостяком сделала ему "хитрый" подарок. Девушка преподнесла Никите скретч-карту с заданиями, которые они должны были выполнить вместе: попробовать что-то новое, сменить образы и многое другое. Таким образом Даша рассчитывала остаться на проекте как можно дольше. Победительница "Холостяка 9" неоднократно признавалась, что хитрая и всегда тщательно продумывает свои действия. К слову, перед первым выпуском шоу Дарья заявила, что никогда не думала, что согласится участвовать в подобном проекте:

"Я никогда не думала, что стану одной из участниц "Холостяка". Я никогда не понимала, как 25 девушек могут добиваться внимания одного мужчины. Но жизнь решила за меня по-другому. Прийти на "Холостяк" – было самой сумасшедшей идеей. Рассказать свою историю – было очень нелегким испытанием", – написала девушка.

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Однако самому Никите в первом выпуске Даша показалась неискренней. Ситуацию буквально спасли друзья главного героя. Славе Каминской девушка сразу понравилась, и она поделилась своим мнением с Добрыниным.

Холостяк явно не пожалел, что дал розу Даше. Уже спустя несколько выпусков между ними возникла искра, и случился первый страстный поцелуй.

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А еще через пару недель участницы отправились с Никитой в Египет. В этой поездке состоялось несомненно самое романтическое свидание 9 сезона шоу "Холостяк", так считает и сам главный герой. Никита Добрынин и Даша Квиткова вместе встретили закат, держась за руки.

INSTAGRAM (@kvittkova) on

При этом в одном из выпусков пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Даша Квиткова в очередной раз отмечает, что хитрая, и не стесняется этого.

"Я хитрая лиса! А что? Так есть, я не стесняюсь этого", – признается девушка.

Остальные участницы на слова Даши реагировали жестко. По их словам, она не только хитрая, но и лицемерная. Однако Даша уточняет, что в их отношениях с Никитой места для лицемерия нет.

Знаменательным событием для Даши и Никиты как пары стало знакомство с ее семьей. Главному герою понравились родные Даши, как и он им. Однако родителей девушки смутил тот факт, что изначально Холостяк дал розу их дочери по настоянию друзей. А вот сестра Дарьи призналась Никите, что она уже в него влюблена.

INSTAGRAM (@kvittkova) on

Несмотря на то, что в течение проекта Даша старалась вести себя сдержанно и не демонстрировать Никите свое раздражение из-за его свиданий с другими девочками, однажды ей настолько не понравилось поведение ее соперницы – Лили, что она назвала ее на своей странице в Instagram "незрелой малолеткой". И хоть Даша не указала имени "главной героини" своего поста, это более чем очевидно.

"И вот, "незрелая малолетка", которая вечно вешается на шею, потому что ничего ж другого не может дать, оказалась там, где оказалась. Никита все никак не может отпустить, потому что слеп. Не видит какая она наигранная и как говорит только то, что от нее хотят услышать. Вот такая вот шаблонная девушка, требующая поцелуев. А Никита ж не целует, так как чувств у него к ней нет, ведь он уже сделал свой выбор", – эмоционально высказалась Дарья.

INSTAGRAM (@kvittkova) on

На финальном свидании в Италии Даша решилась признаться Никите, что злится на него из-за нежного общения с другими девушками. В то же время она уточнила, что не может выдвинуть ему претензии, так как понимает, что участвует в шоу, где главная героиня не она. Тогда Никита сказал, что давно ждал от Даши проявления негативных эмоций. Он хотел увидеть ее с разных сторон.

INSTAGRAM (@kvittkova) on

В финале шоу "Холостяк" Никита Добрынин устроил довольно страстные поцелуи с Лилей, однако они стали прощальными. Главный герой сделал выбор в пользу Даши. Спустя несколько дней стало известно, как сложились отношения Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой после проекта.

В финальном пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" герои программы признались, что счастливы вместе. Кроме того, Никита предложил Даше жить вместе.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин
Дарья Квиткова и Никита Добрынин
Фото: instagram.com/kvittkova

Отношения пары не закончились после проекта, напротив, пара счастлива, часто путешествует и публикует романтические кадры. Никита сделал Даше предложение во время отдыха на Бали.

Пара расписалась в мае 2020 года, а торжественная свадебная церемония прошла 12 августа. На свадьбу молодожены пригласили своих родных, друзей и коллег. На празднике выступала популярная украинская группа KAZKA, которая исполнила свои хиты "Плакала", "Свята" и другие. Медовый месяц Никита и Даша решила провести в Турции.

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