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Натали Портман опровергает слухи о своей беременности

Сегодня, 10:49

Актриса резко высказалась в адрес СМИ

Недавно западные таблоиды начали писать о том, что актриса Натали Портман ждет третьего ребенка. Спустя некоторое время звезда опровергла эти предположения, резко высказавшись в адрес таблоидов.

Напомним, что Портман заметили в Сиднее, где она участвует в сьемках нового фильма. На кадрах, попавших в Сеть, можно заметить округлый живот актрисы.

Натали Портман беременна
Фото: twitter.com/PageSix

39-летняя Портман опровергла слухи о беременности в своем посте в Instastories.

"Я не беременна. Но, по-видимому, в 2021 году все еще нормально для любого спекулировать и комментировать фигуру женщины как угодно?", – написала Натали Портман.

Скриншот: instagram.com/natalieportman

У Портман есть двое детей от Бенджамина Мильпье – 8-летний сын Алеф и дочь Амалия, которой в этом месяце исполнится 4 года.

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В прошлом году Натали поделилась редким фото малышей в Instagram в честь Дня матери. На милом снимке звездная мама нежно целует сына, держа на руках маленькую дочь.

Натали Портман с детьми
Фото: instagram.com/natalieportman

Ранее модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась на последних сроках беременности.

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