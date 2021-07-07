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Потап поцеловался с Позитивом на Atlas Weekend (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
7 июля, 09:28
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Второй день популярного музыкального фестиваля Atlas Weekend не обошелся без сюрпризов от украинских звезд
Потап и Позитив поцеловались в губи на Atlas Weekend
Потап и Позитив поцеловались в губи на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/positiff

В этом году Atlas Weekend запомнится не только яркими номерами, но и поцелуями звезд. Во второй день музыкального фестиваля Потап и Позитив решили отметить Всемирный день поцелуев, который праздновался вчера. Участники группы MOZGI поцеловались на глазах многотысячной толпы.

Мы последние мужики в шоу-бизнесе, – заявил Потап и поцеловал своего коллегу по группе.

Напомним, в первый день фестиваля Atlas Weekend певец MELOVIN совершил каминг-аут, а именно поцеловался на сцене с девушкой и с парнем. Позднее в Instagram певец сообщил о своей бисексуальности, а канал М1 захейтил за то, что последний вырезал из своего эфира поцелуи на сцене. Вскоре директор канала Сергей Перцев заявил, что поцелуй артиста не вырезали, а просто перфоманс заранее не утвердили с режиссером. Через несколько часов в YouTube-аккаунте канала появилось видео с того самого выступления. Но и это не понравилось поклонникам MELOVIN – поцелуй певца с девушкой в кадр не попал, в отличие от поцелуя с парнем. В комментариях к видео пользователи пишут, что из-за скрытой части перфоманса весь его смысл теряется.

Звезды рассказала о своих первых поцелуях – подробности в сюжете:

Ранее мы писали, что стоит посетить на фестивале Atlas Weekend.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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