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Меладзе яростно покинул сцену Atlas Weekend в первые минуты выступления. Но потом вернулся (видео)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
9 июля, 07:00
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Проблемы были с нерабочим микрофоном, который он пошел заменить. Но в течение выступления форс-мажор повторился еще дважды

Четвертый день Atlas Weekend не прошел без "приключений". На третьем дне мероприятия Джамала забыла слова песни, а в Валерия Меладзе на четвертом – произошли неполадки со звуком.

Российский певец собрал тысячи зрителей вокруг главной сцены легендарного фестиваля. "Я видел много людей, но чтобы был такой прием – это фантастика", – сказал он.

Но первые минуты на сцене у артиста был нерабочий микрофон, поэтому приветственный перформанс, который привыкли устраивать звезды – провалился. Он пропел несколько секунд, после чего звук пропал и он отправился за сцену за другим микрофоном.

Аналогичных поломок было две в течение концерта, но зрители поддерживали аплодисментами певца, учитывая неудобства технического формата.

Во время выступления Валерий Меладзе давал право голоса зрителям, о порядке исполнения песен. Фаворитами поклонников были хиты из старых альбомов: "Текила-любовь", "Красиво" и "Иностранец".

К певцу под конец выступления присоединилась группа "ВИА Гра", которая была сюрпризом для зрителей и исполнила две песни – "Океан" и "Притяженья больше нет". После последней Валерий Меладзе отметил – "Жаль, что у нас нет третьей песни".

Генеральный медиапартнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".

Недавно мы рассказали, как прошел первый день Atlas Weekend и чье выступили легендарных артистов на мероприятие не стоит пропускать.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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