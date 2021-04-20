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Нина Матвиенко ненавидела своих родителей в детстве: Я убегала и пряталась на кладбище

Сегодня, 19:12

Певица призналась, что не любила, когда родители режут домашний скот. От мамы и папы будущая звезда сцены пряталась на кладбище

Народная артистка Украины Нина Матвиенко, которая ранее получила государственную награду, заявила, что в детстве не любила своих родителей. А все из-за того, что ей приходилось наблюдать, как они режут домашний скот.

Нина Митрофановна призналась, что она не хотела участвовать в убийстве животных и убегала от родителей в такие моменты, чтобы не помогать им.

"Не любила ни отца, ни мать, я их ненавидела страшно в детстве, считала, что они страшные люди, потому что режут телят и едят их, а я сопротивлялась. Потом все равно ела – в супе или где-то еще, потому что есть же хочется", – рассказала артистка в интервью Игорю Кондратюку в программе "Кондратюк у понеділок".

Нина Матвиенко
Нина Матвиенко
Фото: Instagram.com

Нина Митрофановна вспомнила, как отец заставлял ее помогать ему резать животных.

"Я убегала, пряталась на кладбище, на дереве. Разговаривала с могилами. Говорила: "Ну почему ты тут лежишь? Такая красивая женщина?" Или ребеночек… Я не была такой, как все. Как я выжила? Такая наивная, доверчивая", – поделилась певица.

Напомним, Тоню Матвиенко заметили в объятиях чужого мужчины.

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