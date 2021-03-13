Тоню Матвиенко заметили в объятиях мужчины, и это не Мирзоян

Тоня Матвиенко записала совместный трек с Романом Скорпионом

Тоня Матвиенко в нежных объятиях не своего супруга презентовала новую песню. Исполнительница, которая ранее рассказала о домогательствах врача, записала совместный трек с романом Скорпионом, для которого этот дуэт стал первым.

Идея записать песню вместе принадлежит Роману. По его словам, Тоня почти сразу согласилась петь вместе.

"Наше сотрудничество было очень легким. Один день во Львове, одна репетиция, одна фотосессия и готово", – рассказал артист.

Трогательная песня о любви, признается, Тоня, резонирует с ней, и прежде всего, напоминает о супруге – Арсене Мирзояне. А какие чувства она испытывает к Роману?

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"Сам Рома импонирует мне как человек. Он светлый, позитивный, творческий. Работая на студии быстро нашли общий язык. Было очень комфортно работать с ним", – делится Тоня Матвиенко.

Сингл "Я нікому тебе не віддам" войдет в будущий альбом Романа Скорпиона, премьера которого запланирована на осень.

Ранее Тоня Матвиенко рассказала о поступке 21-летней дочери.

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