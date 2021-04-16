Экс-супруг Бужинской записывал секс с любовницами на видео, которое певица однажды нашла: Я все время плакала и прощала

Певица Екатерина Бужинская продолжает раскрывать детали своего прошлого брака. Отношения с продюсером были болезненными для звезды, но кое-что стало последней каплей

Певица Екатерина Бужинская, которая прошлой осенью шокировала правдой о своем первом браке с продюсером Юрием Квеленковым, теперь заявила о его изменах. По словам певицы, ее бывший супруг не только занимался любовью с другими женщинами, но и записывал это на видео. В итоге Екатерина нашла кассеты, что и стало последней каплей.

В новом выпуске проекте "Позаочі", опубликованном на YouTube, Екатерина Бужинская призналась, что когда была замужем за Юрием Квеленковым, который старше ее на 20 лет, она терпела издевательства. И речь не только о физическом насилии, о котором Бужинская уже делилась с публикой, а о жесткой диете. Чтобы превратить Екатерину в "элитную певицу", продюсер заставлял ее есть один творог.

Екатерина Бужинская Фото: Instagram/buzhynska

"Похудела на 10 кг. Весила 42 килограмма при росте 165 см! У меня был болезненный вид. Но он считал, что я стану суперкрасивой, если буду очень худой", – рассказала Екатерина Бужинская.

Екатерина описывает тот период их семейной жизни как "жесткий патриархат".

"В нашей семье царил жесткий патриархат. Юрий мне даже запрещал общаться с другими людьми. То есть я не общалась ни с кем – ни с мамой, ни с подружками. Я была закрыта в квартире и целыми днями репетировала", – сказала она.

Последней каплей в их токсичных отношениях стал не аборт, на который Юрий убедил пойти артистку, а видеокассеты с порно. На них Юрий занимался любовью с другими.

"Помню, на каких-то гастролях он закрутил роман с девочкой из балета. Я тогда выходила на сцену со слезами на глазах. Не могла это пережить. Если бы я его не любила, если бы у меня были только какие-то корыстные цели, мне было бы все равно. А так – я все время плакала и прощала. Если любишь, то все можно простить. А Юра, судя по поступкам, меня не любил", – поделилась певица.

Теперь спустя годы певица называет брак с Юрием Квеленковым сериалом "Санта-Барбара". Сейчас у нее трое детей и любимый муж, поэтому прошлое осталось позади.

Екатерина Бужинская с семьей Фото: Instagram/buzhynska

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