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После тяжелой болезни Евгения Власова впервые за 10 лет спела свой хит на большой сцене (видео)

Сегодня, 11:13

Певица Евгения Власова, которая попрощалась с шоу-бизнесом, вновь вернулась на большую сцену и растрогала своим выступлением. Артистка спела с подопечной Олега Винника

Впервые за 10 лет певица Евгения Власова, которая пережила тяжелые испытания, вернулась на большую сцену. Звезда выступила в полуфинале "Голос країни 11" вместе с подопечной Олега Винника, Галиной Курышко.

На видео, опубликованном на YouTube-канале "Голос країни", Евгения Власова и Галина Курышко чувственно исполнили хит "Я живая река", который Власова впервые спела в 2002 году.

Евгения Власова спела с Галиной Курышко
Евгения Власова спела с Галиной Курышко
Фото: instagram.com/eygeniavlasova

После выступления Евгения призналась, что выступление получилось очень волнительным. А Галина Курышко назвала "большим счастьем" их дуэт с Евгенией Власовой.

"Евгении Власовой не было на сцене около 10 лет. И это большое счастье петь с ней на одной сцене", – сказала Галина Курышко.

В своем Instagram-аккаунте Евгения Власова поделилась эмоциями от выступления на шоу.

"Сказать, что я волновалась – ничего не сказать. Но бороться с волнением не стала, я приняла это как факт и пошла в это состояние, как в холодную прорубь", – написала Власова.

Певица отметила, что все "было как в первый раз" и искренне поблагодарила каждого из судей, которые тепло ее встретили.

"Я не могу сказать, что меня тянет назад в шоу-бизнес. Но такие путешествия заставляют сердце биться чаще, как и ваши сообщения в директ. Если бы не вы, я бы и не знала, что умею так. Благодарю вас всех! Это было прекрасно!" – написала Евгения.

Евгения Власова
Евгения Власова
Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Напомним, что Евгения Власова в 2017 году попала в реанимацию, в результате чего перенесла четыре операции. До этого певица долгое время боролась с онкологическим заболеванием и прошла курс химиотерапии. После всех испытаний артистка не вернулась на большую сцену и на какое-то время попрощалась с шоу-бизнесом.

Ранее супруг Ольги Сумской зажигательно спел хит Олега Винника "Вовчиця".

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