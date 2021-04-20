Ніна Матвієнко ненавиділа своїх батьків у дитинстві: Я тікала і ховалася на кладовищі

Співачка зізналася, що не любила, коли батьки ріжуть худобу. Від мами і тата майбутня зірка сцени ховалася на кладовищі

Народна артистка України Ніна Матвієнко, яка раніше отримала державну нагороду, заявила, що в дитинстві не любила своїх батьків. А все через те, що їй доводилося спостерігати, як вони ріжуть худобу.

Ніна Митрофанівна зізналася, що вона не хотіла брати участь у вбивстві тварин і тікала від батьків у такі моменти, щоб не допомагати їм.

"Не любила ні батька, ні матір, я їх ненавиділа страшно в дитинстві, вважала, що вони страшні люди, бо ріжуть телят і їдять їх, а я опиралася. Потім все одно їла – в супі або десь ще, тому що їсти ж хочеться", – розповіла артистка в інтерв'ю Ігорю Кондратюку в програмі "Кондратюк у понеділок".

Ніна Матвієнко Фото: Instagram.com

Ніна Митрофанівна згадала, як батько змушував її допомагати йому різати тварин.

"Я тікала, ховалася на кладовищі, на дереві. Розмовляла з могилами. Казала: "Ну чому ти тут лежиш? Така красива жінка?" Або дитинка... Я не була такою, як усі. Як я вижила? Така наївна, довірлива", – поділилася співачка.

Нагадаємо, Тоню Матвієнко помітили в обіймах чужого чоловіка.

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