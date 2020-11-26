Меган Фокс подала на развод с супругом ради своего нового любовника

Актриса решила поставить точку в отношениях с нынешним мужем

Похоже, что у актрисы Меган Фокс и ее нового возлюбленного, рэпера Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера), все действительно серьезно. Как сообщает TMZ, актриса подала на развод со своим супругом Брайаном Остином Грином.

Фокс подала документы о разводе в среду, 25 ноября, после почти 10 с половиной лет брака со Грином. В документах Меган просит о совместной юридической и физической опеке над их тремя детьми и отказывается от супружеских алиментов.

В ответ Брайан согласился со всеми условиями, кроме алиментов – их актер все же собирается выплачивать. В документах, к слову, ничего не было сказано об алиментах на детей.

Актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин Фото: Getty Images

По словам Меган, период их с Брайаном расставания – ноябрь 2019 года, а вот Остин так не считает – в документах он указал март 2020 года.

Брайан и Меган поженились в июне 2010 года на Гавайях, у них трое детей: 8-летний Ноа Шеннон, 6-летний Бодхи Рэнсом и 4-летний Джорни Ривер. Брайан Остин Грин долгое время не мог смириться с тем, что Меган решила уйти от него к рэперу, однако теперь, похоже, решил отпустить Фокс.

Отметим, что история Фокс и Грина была не из легких: в течение всего своего знакомства и брака они расставались и вновь возобновляли отношения три раза.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер Фото: Getty Images

О романе Меган Фокс с Колсоном Бейкером заговорили еще в мае этого года. Тогда пару впервые заметили вместе. А буквально недавно они появились вместе на красной дорожке American Music Awards-2020.

Ранее бывший муж Меган Фокс рассказал, как узнал об измене.

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