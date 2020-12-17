Алина Гросу о разводе с мужем: "До свадьбы у нас были тяжелые периоды"

До заключения брака пара встречалась пять лет

Украинская певица Алина Гросу, которая не так давно неожиданно развелась с мужем, в интервью Телеграфу призналась, что до свадьбы у них с супругом возникали проблемы.

Пара была в отношениях в течение пяти лет, а развелась спустя полгода после регистрации брака.

"Это решение не было спонтанным. До свадьбы у нас были разные периоды, в том числе и тяжелые. Мы расходились, потом мирились. Чтобы отношения крепли, нужно их развивать, переходить на новый уровень. Свадьба была таким шагом. А дальше мы не справились", – делится Алина.

Певица Алина Гросу с мужем Александром Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица также призналась, что ей тяжело дался развод, но она не держит зла на экс-супруга. В какой-то момент, по словам Гросу, они с Александром просто начали "смотреть в разные стороны". Как говорит артистка, в этих отношениях она была счастлива и ни о чем не жалеет.

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